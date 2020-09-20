Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 25-е Рядовое воскресенье. 20 сентября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Мф 20,1-16) Господь рассказывает притчу о тружениках, приглашенных на поденную работу владельцем виноградника. Тем самым Иисус демонстрирует нам парадоксальный образ действий Бога, выраженный в двоякой инициативе хозяина, касающейся найма на работу и расчета за труд.

Во-первых, удивителен сам характер найма на работу. Хозяин виноградника отправляется на поиски нужных ему работников целых пять раз: в шесть и девять утра, в полдень, в три и пять пополудни. Образ хозяина, раз за разом отправляющегося на поиски поденщиков для своего виноградника, вызывает симпатию. Он символизирует Самого Господа Бога: Того, Кто призывает всех и делает это всегда, в любое время. Бог и сегодня поступает именно таким образом: Он продолжает призывать к Себе всех и в любое время, приглашая их потрудиться в Его Царстве. Таков Божий стиль, который, в свою очередь, мы призваны усваивать, которому призваны подражать. Бог не замыкается в границах Своего неприступного вечного бытия, Он выходит за его пределы. Бог постоянно выходит на наши поиски. Он не замкнут в себе, Он «выходит». Он постоянно взыскует всё новых людей, ибо не желает, чтобы хотя бы кто-то оказался исключенным из Его замысла любви.

Вот так и наши общины тоже призваны переступать многообразные «границы», с коими им приходится иметь дело, дабы предложить всем без исключения людям слово Спасения, ради которого Иисус пришел на землю. Это значит открываться всё более широким социальным горизонтам, чтобы подарить надежду обретающимся на экзистенциальной периферии, еще не пережившим встречу со Христом, не познавшим проистекающую из нее силу, не вошедшим в изливаемый ею свет или же эту силу и свет утратившим. Церковь должна уподобиться Богу: постоянно выходить за свою ограду. Если же она этого не делает, то начинает страдать многими немощами, что мы нередко и наблюдаем в Церкви. Почему Церковь больна? Так как раз потому, что она никуда не выходит. Нельзя отрицать, что если некто выходит на улицу, то может стать жертвой дорожного происшествия. Но пусть лучше у нас будет Церковь, с которой случаются досадные происшествия, но которая, вместе с тем, бесстрашно проповедует Евангелие, чем больная Церковь – больная именно потому, что любит сидеть взаперти. Бог постоянно выходит за Свои границы, потому что Он Отец, потому что Он любит. Церковь призвана делать то же самое: постоянно выходить.

Вторая инициатива символизирующего Бога хозяина – это его способ расчета с работниками. Каким образом «расплачивается» Бог? Хозяин договаривается со своими первыми, нанятыми ранним утром работниками, обещая им зарплату в один динарий (Мф 20,2), а всем тем, кого он нанял позже, говорит: «Всё, что следует, дам вам» (Мф 20,4). По завершении трудового дня владелец виноградника велит заплатить всем одинаково, выдав каждому по одному динарию. Трудившиеся с утра при этом ропщут и жалуются на хозяина, но тот настаивает на правильности своего решения: он хочет выдать максимальную оговоренную зарплату всем, даже тем, кто явился последним (Мф 20,8-15). Бог всегда платит по максимуму. Он не выплачивает лишь половину. Он платит за всё. Таким образом, нам становится ясно, что Иисус в данном случае рассуждает не о трудовом законодательстве и справедливой оплате труда – это другая проблема, – а о Царстве Божьем и благости Небесного Отца. Бог постоянно выходит навстречу, чтобы приглашать, а каждому призванному платит максимальную сумму.

Бог ведет себя именно так: Он оценивает не потраченное время и достигнутые результаты, а готовность служить, ту щедрость, с которой мы отдаем себя служению. Его образ действий более чем справедлив – справедлив именно потому, что преодолевает узкие рамки формальной справедливости и проявляется в благодати. Всё есть благодать. Наше спасение – благодать. Наша святость – благодать. Даруя нам благодать, Он дарует нам куда больше, чем мы заслуживаем. А те, кто прибегает к человеческой логике, логике заслуг, приобретенных собственными усилиями, прибегает к логике «бытия первыми», оказываются в итоге последними. «Но я так много трудился, я так много сделал для Церкви, я так много помогал, а мне платят столько же, сколько этому человеку, который пришел последним…». Давайте вспомним, кто был первым канонизированным святым в Церкви – добрый разбойник. Он «украл» для себя рай в последнее мгновенье своей жизни, и это была благодать. Вот так ведет себя с нами Бог, тогда как те, кто любит порассуждать о своих собственных заслугах, терпят провал. Те же, кто смиренно вверяет себя милости Отчей, будучи последними, оказываются подобно доброму разбойнику первыми (Мф 20,16).

И да поможет нам Пресвятая Дева Мария день за днем испытывать радость и восхищение, сознавая, что Сам Бог призвал нас трудиться ради Него на Его ниве, коей есть весь мир, в Его винограднике, коим есть Церковь. Единственной же нашей наградой при этом будет Божия любовь и дружба с Иисусом.

Перевод «Сибирской католической газеты»