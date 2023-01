Сирия: священник Жак Мурад, побывавший в плену у джихадистов, избран архиепископом

Сирийский священник Жак Мурад, который в 2015 году провел пять месяцев в плену у боевиков ИГИЛ, избран сиро-католическим архиепископом города Хомс. Решение об избрании о. Мурада принял синод Сиро-Католической Церкви и утвердил Папа Франциск, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Aleteia.com.

Избрание о. Мурада приветствовал международный благотворительный фонд «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not), который много сотрудничал со священником и спонсировал его проекты. «Это человек глубокой духовности, который стремится возродить древние монашеские традиции и наладить диалог с мусульманами, — заявил об о. Мураде глава пресс-службы британского отделения Kirche in Not Джон Понтифекс. — Его уникальное свидетельство принесет исцеление и примирение в Хомс, город, превращенный в руины гражданской войной».

О. Жак Мурад был настоятелем древнего монастыря Мар Элиан в 2015 году, когда регион был захвачен антиправительственными группировками. В монастыре нашли спасение сотни беженцев, и о. Мурад вел переговоры с боевиками от лица жителей близлежащей деревни Эль-Карьятейн. В том же 2015 году боевики ИГИЛ похитили о. Мурада, а спустя несколько месяцев уничтожили монастырь Мар Элиан. В плену боевики угрожали о. Мураду и другим заключенным смертью, если не перейдут в ислам, но те остались верны христианству. Позже священник смог бежать из плена и с помощью друга-мусульманина освободить других захваченных джихадистами христиан. После освобождения о. Мурад жил в монашеских общинах в Италии и Ираке, а в 2020 году вернулся в Сирию.

Будущий архиепископ родился в Алеппо в 1968 году. Во священника рукоположен в 1993. В том же году принес монашеские обеты в монастыре Мар Муса, общину которого основал вместе с о. Паоло Далл’Ольо — итальянским священником-иезуитом, который был похищен в 2013 году и судьба которого до сих пор неизвестна.