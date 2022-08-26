Синод РПЦ перенёс Архиерейский Собор на неопределенный срок из-за ситуации в мире

Священный Синод Русской Православной Церкви в четверг, 25 августа 2022 года, в очередной раз перенёс сроки проведения Архиерейского Собора, передает Интерфакс.

«Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении», — говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте Patriarchia.ru.

Предполагается, что члены Синода промежуточно вернутся к этому вопросу не позднее синодального заседания в декабре текущего года.

Как сообщалось, 17 апреля Синод постановил, что, так как международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, сроки его проведения следует перенести на осенний или зимний период 2022 года, обсудив этот вопрос на летнем заседании Синода, которое и состоялось 25 августа.

Архиерейский Собор — это высший орган иерархического управления Русской Православной Церкви. Собор пересматривает и утверждает церковные догматы, определяет позицию РПЦ по самым важным вопросам общественной жизни. Так, на соборе 2000 года было принято решение о канонизации более тысячи новомучеников — жертв сталинского террора, а на соборе 2017 года были приняты «Положение о монастырях и монашествующих» и «О канонических аспектах церковного брака». По уставу Русской Православной Церкви, Архиерейский Собор созывается не реже одного раза в четыре года. Предыдущий собор состоялся с 29 ноября по 2 декабря 2017 года. Между соборами текущие вопросы церковной жизни решает Священный Синод, который собирается по мере необходимости примерно раз в квартал, напоминает Global Orthodox.

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На этом же заседании Синода РПЦ от 25 августа было принято решение о признании Московским Патриархатом независимости Македонской Православной Церкви.

«Признать Македонскую Православную Церковь — Охридскую Архиепископию автокефальной Церковью-Сестрой и вписать имя ее Предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи», — говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ.

Македонское духовенство еще в 1967 году на соборе в Охриде самочинно объявило о своей автокефалии — независимости от сербского Синода. Последний назвал решения Охридского собора неканоническими и объявил Македонскую Православную Церковь раскольнической организацией. В 1990-е годы обе стороны не раз безуспешно пытались начать переговоры об определении статуса православных общин в Македонии.

В 2018 году Македонская Церковь обратилась к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой о даровании томоса об автокефалии, однако он отказал, заявил, что «данный регион не входит в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, но находится под юрисдикцией Сербской Православной Церкви».

16 мая 2022 года было восстановлено общение Сербской Церкви с Македонской, и уже 5 июня Сербский Патриарх Порфирий вручил архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану томос об автокефалии. Таким образом был завершен церковный спор, длившийся 55 лет.