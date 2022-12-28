Швейцарская армия представила знаки различия капелланов трех религий

Швейцарская армия представила 22 декабря знаки различия, которые будут носить капелланы трех религий, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath.ch.

Если до последнего времени верующих солдат альпийской республики окормляли только капелланы-христиане, то недавно ситуация изменилась: в вооруженные силы были официально допущены духовные лица, представляющие ислам и иудаизм.

Пока капелланы были только христианами, с их знаками различия было все просто: они носили на своей форме знак креста.

Теперь, начиная с 2023 года, появятся три символа: капелланы-христиане сохранят крест, иудеи будут носить изображение скрижалей Завета, в мусульмане – полумесяц.