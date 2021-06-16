Руководящие посты в Мальтийском ордене перестанут быть уделом аристократов

Новая конституций Мальтийского ордена предусматривает отмену принадлежности к аристократии как необходимого условия для доступа к руководящим постам в ордене. Об этом заявил кардинал Сильвано Томази – чрезвычайный делегат Папы Франциска при Суверенном военном гостеприимном Ордене Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Но хотя принадлежность к благородным фамилиям впредь не будет необходимым условием избрания Великим магистром, занять этот пост сможет лишь рыцарь, давший обеты послушания и бедности.

Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные медиа-ресурсы.

9 июня на официальном сайте Мальтийского ордена было опубликовано сообщение о встрече итальянского кардинала с рыцарями, давшими обеты послушания. Встреча состоялась в помещении римского приората Ордена. В публикации приводятся ответы Томази на ряд вопросов, касающихся реформ внутри Ордена.

В последнее время Мальтийский орден – рыцарское братство, основанное во эпоху крестовых походов на рубеже XI-XII вв., – столкнулось с серьезными кадровыми проблемами. В соответствии с конституцией Ордена, занимать руководящие посты – в частности пост Великого магистра – могут только представители аристократии. Столь жесткие требования привели к тому, что на настоящий день среди мальтийцев насчитывается всего 11 человек, имеющих право избираться в магистры. При этом многим из них уже за 80, а кому-то – за 90, отметил кардинал Томази. Сегодня должность Великого магистра вакантна: после смерти в апреле 2020 года фра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто Орденом руководит местоблюститель – фра Марко Луццаго. Перед лицом кадрового кризиса Папа принял решение о реформе Ордена, поручив эту задачу опытному ватиканскому дипломату архиепископу Сильвано Томази, который в ноябре прошлого года был возведен в кардинальское достоинство. Главная цель реформы – «сохранить и укрепить самобытность и идентичность Мальтийского ордена как мирянского ордена Католической Церкви», подчеркнул кардинал Томази. В частности, планируется разработать новую программу богословского обучения кандидатов в рыцари. Кардинал выразил надежду, что после обновления существующих правил увеличится число тех, кто захочет посвятить себя служению в рядах мальтийцев. Кардинал Томази не стал называть сроки принятия нового устава. «Мы ускоряем процесс, чтобы как можно скорее нормализовать жизнь Ордена, и мы желаем нести в Церкви и обществе свидетельство подлинной любви и надежды для всех», – сказал иерарх.

По данным ордена, на сегодняшний день его членами являются 13 500 человек. 42 000 являются служащими различных орденских учреждениях, а еще 80 000 – волонтерами. По уставу главой Ордена является Великий магистр, избираемый пожизненно рыцарями, давшими обеты. Кроме того, Папа назначает патрона Ордена из числа кардиналов. В 2014 году на этот пост был назначен консервативный американский кардинал Раймонд Лео Бёрк, однако с 2017 года он является патроном лишь формально, будучи отстранен от непосредственного участия в жизни Ордена. С этого времени реальную работу с мальтийцами осуществляют кардиналы со статусом Чрезвычайных папских делегатов: в 2017-2020 гг. – Джованни Анджело Беччу, а в настоящее время – Сильвано Томази.