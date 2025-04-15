Реформа Папской церковной академии

Папа Франциск преобразовал Церковную академию, место подготовки дипломатов Святейшего Престола: теперь это будет полноценный институт дипломатических наук, сообщает русская служба Vatican News.

Посредством хирографа Ministero petrino («Петрово служение») от 25 марта этого года Святейший Отец обновил образовательную программу Папской церковной академии, которая с первых лет XVIII столетия готовит дипломатов Апостольского Престола. В соответствии с направлением реформ, продвигаемых Папой Франциском в отношении академических учреждений и закрепленных в апостольской конституции Veritatis Gaudium, Папская церковная академия становится институтом высшего образования в области дипломатических наук. Таким образом, полученное в этом вузе образование будет соответствовать международным параметрам.

Академическая программа Папской церковной академии будет включать изучение права, истории, политологии, экономики и лингвистики. Цель данного обновления – дать студентам, молодым священникам из епархий всего мира, как можно более полное образование, отвечающее вверенной им дипломатической миссии.

Подготовка будущих представителей Папы Римского во всем мире, утверждает Папа в хирографе, включает их становление как пастырей, принявших дар священства по образу Христа Доброго пастыря, поэтому в процессе обучения незаменимо внимание к формированию таких качеств, как близость, умение слушать, способность к братству и диалогу. Эти качества должны сочетаться со «смирением и кротостью», подчеркивает Папа Франциск.

Обновленная Папская церковная академия будет наделена статусом публичного юридического лица и в силу полномочий Апостольского Престола будет предоставлять академические степени, соответствующие второму и третьему циклу обучения (лиценциат и докторат в области дипломатических наук).

Папская церковная академия, говорится в заключительной части хирографа, станет неотъемлемой частью Государственного секретариата, о чем уже было упомянуто в апостольской конституции Praedicate Evangelium.