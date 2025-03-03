Болгария: лучи надежды для бездомных Софии

Один из самых холодных зимних дней; на улице минус 11. Волонтёры Мальтийского ордена вместе с сотрудниками «Каритас Софии» раздают горячую еду бездомным у входа в гостиницу «Рила» в болгарской столице. Многие приходят с окраин на еженедельную раздачу еды; множество людей встают в очередь, а некоторые ссорятся, потому что порций на всех не хватает. Мороз пробирает, но люди хотят есть.

«Мы начали этот проект несколько лет назад, увидев, что люди в этом нуждались, и мы очень благодарны итальянскому ресторану Da Mamma Carla &Fabio, предоставляющему питание по четвергам», — поясняет посол Мальтийского ордена в Болгарии Урсула Хофер Дзукколи, добавив: «Мы хотим нести не только еду, мы хотим подарить этим людям внимание и надежду».

Вот уже много лет сотрудники мобильной службы помощи бездомным «Каритас Софии» несут теплоту и уважение к их ситуации. «Значительная часть общества не обращает на них внимания или же их отвергает», — поясняет Мария Маркова из «Каритас Софии», уточняя, что бездомным также предоставляется ценная информация о возможности найти приют, принять душ или поесть в Софии. В болгарской столице есть три муниципальных приемных центра, но там нельзя оставаться более полугода. Мобильная служба «Каритас» действует также по вызову граждан и старается оказывать помощь, анализируя каждый случай во всей его сложности: «У каждого своя собственная история, многие из этих людей живут на улице очень давно, другие зависимы от алкоголя или употребляют наркотики».

Дантес Денчев, 35-летний бездомный из Софии

Раздавать коробки с помощью помогает 35-летний Дантес Денчев. В 2012 году он потерял мать и отца, а вместе с родительским имуществом унаследовал и наложенный на него арест за долги; позднее банк всё конфисковал. Оставшись без жилья, восемь лет он жил в гараже. Недавно оказался на улице: когда тепло, он ночует в парке за мечетью, где есть горячие минеральные источники, а когда холодно, просит о помощи у друзей. Его вещи давно разбросаны по разным местам, а самое ценное он собрал в две сумки. Дантес представляется актером, выступает на улицах и предъявляет амбициозный творческий проект на сумму 5 миллионов евро.

Среди тех, кто получает горячее питание от Мальтийского ордена, — Янчо Стоянов, 65 лет. Он тоже артист – артист массовки, но уже долгие годы не снимался ни в одном фильме. Ночует в своем фургоне, а иногда в комнате в районе Симеоново. Он очень рад горячей еде, потому что она согревает и насыщает.

Янчо Стоянов, 65-летний бездомный из Софии

Нынешняя зима холоднее, чем прошлая, — рассказывает Мария Маркова из “Каритас Софии”, — и горячее питание действительно имеет большое значение для этих людей». Как раз суровые морозы в этом году побудили «Каритас» разносить спальные мешки, защищающие от стужи и от ветра. По словам Марии, государство должно найти способ, чтобы восстановить этих людей в обществе, «ведь многие из них, получив надлежащую поддержку, могли бы найти работу и комнату, чтобы вернуться к нормальной жизни».



Ива Михайлова (из Софии)

Источник: русская служба Vatican News