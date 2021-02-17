Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе Пепельной среды. 17 февраля 2021 г., базилика Святого Петра

Мы вступаем в Великий Пост. У его истоков звучат слова пророка Иоиля, указывающие нам должное направление движения. Это сердечное приглашение Бога, взывающего к нам с распростертыми объятиями и нетерпеливым взглядом: «Обратитесь ко Мне всем сердцем» (Иоил 2,12). Обратитесь ко Мне. Великий Пост – это возвращение к Богу. Сколько же раз мы, то ли от обилия свалившихся на нас забот, то ли просто по причине равнодушия, говорили Ему: «Господи, я обязательно приду к Тебе, но попозже, подожди… Сегодня мне недосуг, но вот завтра я уж точно начну молиться и творить добрые дела». И это повторяется изо дня в день. Ныне Бог взывает непосредственно к нашему сердцу. Ясно, что у нас всегда найдется масса важных дел и надлежащие оправдания будут заготовлены, но, братья и сестры, сегодня действительно настало время возвращения к Богу.

Обратитесь ко Мне, – говорит Он, – всем сердцем. Великий Пост есть странствие, в которое мы пускаемся всем своим существом, которому отдаем себя без остатка. Время Поста – это время проверки путей; время поиска того единственного пути, который вернет нас домой; время восстановления тех глубоких отношений с Богом, от которых зависит всё остальное. Великий Пост – это не набор постановлений с целью в чем-то себя ограничить, а инструмент самопознания: к чему в действительности расположено мое сердце? Вот она, суть Великого Поста – в ответе на вопрос: к чему расположено мое сердце? Так зададимся же вопросом: какой маршрут прокладывает для меня навигатор моей жизни? Этот путь ведет к Богу или к моему эго? Для чего я живу? Чтобы быть угодным Богу или чтобы меня уважали, хвалили, одобряли, чтобы я всегда был в центре внимания и т.д. и т.п.? Можно ли сказать обо мне, что я «человек слабого сердца», который постоянно колеблется, делает шаг вперед, а потом два назад, который немножко любит Бога, а немножко – мир, и т.д.? Или же я тверд в своем сердце и хожу в Господе? Удобно ли мне жить в той скорлупе из лицемерия, в которую я сам себя поместил, или же я искренне стремлюсь разорвать сковывающие меня узы фальши и лжи?

Странствие Великого Поста – это исход из дома рабства к свободе. Эти сорок дней напоминают сорок лет, проведенные народом Божьим в пустыне по пути в Землю Обетованную. Но как же трудно было оставить Египет! Причем труднее было покинуть «внутренний Египет», «Египет в сердце своем», чем саму землю Египетскую… Очень трудно полностью порвать с Египтом, ведь в ходе странствия не раз всплывали воспоминания о том, «как мы там ели лук» (ср. Числ 11), и возникало искушение вернуться, ухватившись за какие-то прошлые воспоминания или за кого-то из идолов. Как это на нас похоже: ведь и нашему возвращению к Богу служат помехой наши же нездоровые зависимости, соблазнительные приманки в мышеловках порока, ложное ощущение защищенности, которое могут дать деньги и связи, парализующее волю желание выставлять себя жертвой и сетовать на обстоятельства… Чтобы начать свой Исход, необходимо отрешиться от этих иллюзий.

Зададим себе и еще один вопрос: а как конкретно мы можем приблизиться к Богу? Яркие примеры обращений мы можем найти в Священном Писании. Взглянем на того же блудного сына: чем не пример как нам следует возвращаться к Отцу!? Как тот блудный сын, мы тоже забыли «запах отчего дома», разменяли полученные в наследство драгоценности на безделушки, а теперь пребываем в одиночестве, как разочарованные банкроты, как снедаемые угрюмыми мыслями нищие. Еще мы похожи на малых детей, которые пытаются бегать, но постоянно падают, так что их папе приходится раз за разом помогать им встать. Благодаря прощению Небесного Отца мы имеем возможность снова и снова подниматься после наших падений: Божие прощение, даруемое в Таинстве исповеди, является первым и притом необходимым шагом на пути нашего обращения. В этой связи я прошу духовников уподобиться образу отца из притчи: не встречайте возвращающихся блудных сыновей с плетью в руке, встречайте их с распростертыми объятиями.

Еще один пример возвращения к Иисусу – это прокаженный, который исцелился, а потом вернулся, чтобы поблагодарить Господа. Тогда физически исцелилось десять человек, но только один из них еще и обратился, только один был спасен – тот, который вернулся, чтобы благодарить (ср. Лк 17,12-19). Все мы терпим душевные неурядицы, и в одиночку не в силах с ними справиться; все мы подвержены тем или иным порокам, и своими силами не в состоянии их искоренить; все мы испытываем некие опасения, которые могут перерасти в парализующий страх, и без поддержки извне не можем их преодолеть. Нам следует подражать тому прокаженному, который истинно обратился и припал к стопам Иисуса. Мы нуждаемся быть исцеленными Иисусом. Нам следует показать Ему все наши язвы и сказать:: «О Иисус, вот я стою перед Тобой, со всеми моими грехами, со всеми моими страданиями. Ты – Лекарь, Ты можешь вылечить меня. Так исцели же мое сердце».

Повторю еще раз: Слово Божье призывает нас вернуться к Отцу, оно умоляет нас вернуться к Иисусу, и в равной мере мы призваны вернуться к Святому Духу. Пепел, возлагаемый на наши головы, напоминает нам о том, что мы – прах и в прах возвратимся. Но в этот прах Бог вдохнул Свой дух жизни. Таким образом, мы не имеем права жить, гоняясь за прахом и привязываясь к преходящим вещам, которые сегодня может быть и есть, но вот завтра их точно не будет. Так вернемся же к животворному Духу; вернемся к Пламени, воскрешающему пепел; вернемся к Огню, научающему любить. Мы обречены всегда оставаться прахом, но, как сказано в одном литургическом гимне, «любящим прахом». Взывая к Святому Духу, мы удостоимся схождения Огня Славы, испепеляющего все сетования и разочарования.

Братья и сестры, мы имеем шанс вернуться к Богу только потому, что это Он вернулся к нам. В противном случае нам некуда было бы возвращаться. Прежде чем мы пришли к Нему, Он снизошел к нам. Он первым приблизился к нам, устремился нам навстречу. Ради нас Он спустился куда ниже, чем можно было себе представить: Он сделал Себя самим грехом, Он сделал Себя самой смертью! Именно об этом напомнил нам святой Павел: «[Бог] сделал для нас грехом Того, Кто не знал греха» (2 Кор 5,21). Чтобы не оставлять нас в одиночестве, чтобы сопровождать нас на нашем жизненном пути, Он погрузился в наш грех и нашу смерть, Он соприкоснулся с грехом, Он соприкоснулся с нашей смертью. А отсюда проистекает, что наше странствие будет успешным, если мы позволим Ему взять нас за руку. Отец, приглашающий нас вернуться есть Тот, Кто выходит за порог дома в надежде увидеть нас издали; Господь, исцеляющий нас, есть Тот, Кто позволил мучить Себя на кресте; Святой Дух, побуждающий нас внутренне преобразиться, есть Тот, Кто могущественно, но вместе с тем нежно, оживил наш прах.

Итак, Апостол просит нас: «Примиритесь с Богом» (2 Кор 5,20). Так давайте же примиримся: не будем уповать лишь на собственные силы, поскольку никто не может примириться с Богом только своими силами; это в принципе невозможно. Обращение сердца – со всем тем, что с этим связано, – возможно лишь по инициативе Бога. Мы возвращаемся к Нему не благодаря своим способностям и заслугам, а исключительно по Его милости, которую мы смиренно принимаем. Благодатью мы спасены. Спасение есть одна только благодать, оно – целиком и полностью дар. Иисус ясно показал нам это в Евангелии: то, что делает нас праведными, – это не та наша праведность, которой мы можем похвалиться перед людьми, это наше искреннее отношение к Отцу. Началом нашего возвращения к Богу является сознание того факта, что мы абсолютно нуждаемся в Нем, что мы абсолютно нуждаемся в Его милости, в Его благодати. Это есть истинный путь, путь смирения. Понимаю ли я, насколько он значим, или всё еще считаю себя самодостаточным?

Сегодня мы преклоняем голову, чтобы на нее был возложен пепел. А когда Великий Пост подойдет к концу, мы склонимся еще сильнее, чтобы омыть ноги наших братьев и сестер. Великий Пост означает смиренное нисхождение в глубину собственной души и навстречу другим людям. Истинный Пост подразумевает понимание того, что Спасение – это отнюдь не восхождение во славу, а нисхождение по соображениям любви. Великий Пост означает самоумаление. Чтобы нам не сбиться в нашем странствии с пути, будем постоянно держать перед глазами Крест Иисуса – эту безмолвную Кафедру Бога. Так будем же ежедневно взирать на Его раны, на раны, с которыми Он взошел на небеса, чтобы там демонстрировать их Отцу всякий раз, когда Он ходатайствует о нас. Мы будем ежедневно взирать на Его раны. В их страшном зиянии мы увидим нашу собственную пустоту, наши собственные неудачи, наши собственные причиненные грехом раны – болезненные последствия нанесенных нам ударов. Но там же мы увидим, что Бог не показывает на нас пальцем, а широко открывает нам Свои объятия. Его раны отверсты нас ради, и ими мы исцелились (ср. 1 Петр 2,24; Ис 53,5). Так припадем же к ним с поцелуями, сознавая, что именно здесь, в самых болезненных экзистенциальных ранах, нас встречает бесконечное милосердие Божие. Поскольку именно в том, в чём мы наиболее уязвимы, за что нам больше всего стыдно, Он Сам пошел нам навстречу. А выйдя нам навстречу, Он позвал нас, чтобы мы вернулись к Нему и снова почувствовали себя счастливыми от того, что мы любимы.

Перевод «Сибирской католической газеты»