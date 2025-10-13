Проповедь архиепископа Тадеуша Кондрусевича на Святой Мессе 25-летия освящения Кафедрального собора в Саратове, 12 октября 2025 года

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его»



Ваши высокопреосвященства, преосвященства, братья во священстве, монашествующие, представители других вероисповеданий и государственных властей, мира науки и культуры, братья и сестры!

Этот припев ответного псалма сегодняшней Евхаристии как нельзя лучше выражает наши чувства, когда мы празднуем серебряный юбилей освящения кафедрального собора в честь святых апостолов Петра и Павла в Саратове.

Четверть века тому назад в городе с большими католическими традициями состоялось эпохальное событие – после трех поколений гонений наконец-то появилась католическая церковь. Свершилось то, чего ждали и не могли дождаться, страдавшие от отсутствия храма люди, чтобы в нем исповедовать свою веру и совершенствоваться духовно.

От всего сердца благодарю Бога за эту уникальную возможность принять участие в сегодняшнем праздничном событии. Но Бог действует через людей. Поэтому со словами благодарности обращаюсь к ординарию епархии святого Климента в Саратове епископу Клеменсу Пиккелю за любезное приглашение.

Примите мои самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю празднования этого юбилея.

С осени 2007 г. я служу не в России, а в Беларуси. Тем не менее, связи с российской Церковью, ее епископатом, священниками, монашествующими и верующими продолжаются. Я и другие белорусские иерархи, священники, монашествующие и верующие принимают в проводимых в России различных религиозных мероприятиях. Тоже самое наблюдается с российской стороны.

Так, епископ Клеменс Пиккель в этом году проводил духовные упражнения для отцов капуцинов Беларуси, а также организовал паломничество в национальное святилище Божией Матери в Будславе, что стало еще одним знаком проявления братских отношений между российскими и белорусскими католиками.

В далеком 1968 г. я, как студент Ленинградского политехнического института, имел возможность впервые посетить Саратов. Тогда я мог выбрать место практики – на строительстве Саратовской или Красноярской ГЭС. Но победила романтика. Сибирь и тайга меня завораживали, и я выбрал Красноярск.

Однако у Бога были свои планы, и спустя 23 года он заставил меня, в хорошем смысле этого слова, приехать в Поволжье, когда в 1991 г. я был назначен Апостольским администратором для католиков латинского обряда европейской части России. С тех пор Поволжье стало мне родным, и я его посещал часто во время служения в России в 1991-2007 гг.

История Католической Церкви в Поволжье очень богата и одновременно трагична. Связана она прежде всего с немецкими переселенцами, которые начали прибывать в этот регион в 60-х годах XVIII столетия по приглашению Императрицы Екатерины II, и селились в так называемых колониях.

Обустраивая свою мирскую жизнь на новом месте, они помнили и о духовной, не прекращали религиозные практики и возводили храмы.

С целью более организованной и эффективной пастырской деятельности Папа Пий IX в 1848 г. основал Херсонскую католическую епархию, которая через 4 года была переименована в Тираспольскую. Еще через 4 года в 1856 г. новым центром епархии стал Саратов, при сохранении названия Тираспольская. Она входила в состав Могилевской митрополии.

В 1856 г. в Саратове состоялось открытие духовной консистории, а годом позже духовной семинарии. К 1881 г. был построен великолепный кафедральный собор святого Климента, который по праву считался шедевром сакрального зодчества. В 1917 г. в Тираспольской епархии было 137 приходов, 179 священников, 391 тысяча католиков латинского обряда и около 40 тысяч армяно-католиков.

Однако, динамически развивающаяся в Поволжье Католическая Церковь в результате начавшихся после 1917 г. гонений на веру, разделила горькую участь других вероисповеданий, в том числе и доминирующей православной конфессии.

Епископ Йосиф Кесслер вынужден был эмигрировать в Германию. Большинство священников было подвергнуто репрессиям. Епархию возглавил новоназначенный Апостольский администратор Поволжья священник Августин Баумторг. В 1931 г. он был арестован и умер в Соловецком лагере.

В 1935 г. кафедральный собор был закрыт и в последствии перестроен под кинотеатр «Пионер». К 1937 г. все католические храмы были закрыты.

Жизнь католиков ушла в подполье. В 1941 г. немецкое население было депортировано в отдаленные районы Казахстана, Сибири и Средней Азии. Старшее поколение в условиях гонений благодаря народному благочестию не только сохранило веру, но и передало ее молодому. В последствии, благодаря служению возвращавшихся их заключения священников, католики, в основном тайно, могли принимать участие в богослужениях и поддерживать огонек веры.

В 80-х годах прошлого столетия немецкое население потихоньку начало возвращаться в Поволжье. Католиков время от времени наведывали наезжавшие сюда священники, как например Иосиф Свидницкий и Ян Белецкий.

В 1987 г. в Маркс на постоянное служение приехал выходец из Казахстана молодой священник-иезуит Иосиф Верт SJ, нынешний ординарий Преображенской епархии в Новосибирске. Он обслуживал многочисленные общины, в том числе и саратовскую. Его по праву можно назвать первопроходцем, заложившим фундамент для возрождения Католической Церкви на Поволжье.

Переломным в судьбе российских и поволжских католиков стал 1991 г., когда Папа Иоанн Павел II восстановил структуры Католической Церкви в России на уровне Апостольских администратур для католиков латинского обряда Европейской и Азиатской частей России.

В возрождающиеся приходы начали приезжать священники и монашествующие из заграницы. Они занимались пастырской, катехитической и благотворительной деятельностью, а также восстановлением старых и строительством новых храмов и часовен.

Одним из них был священник Клеменс Пиккель, который в г. Марксе заменил, назначенного епископом в Новосибирск Иосифа Верта. Благодаря усилиям патэра Клеменса, прихода и спонсоров было успешно завершено строительство великолепного храма Христа Царя в этом городе с большой и богатой историей католической веры.

Пастырской деятельностью в Саратове начали заниматься салезианцы. Благодаря их усилиям в центре города напротив исторического кафедрального собора была устроена часовня в честь Божией Матери Фатимской, которая была освящена 26 ноября 1995 г. Ее открытие позволило нормализовать пастырскую деятельность в городе.

Старания получить участок земли и разрешение на строительство нового храма с приходским домом и катехитическими залами увенчались успехом. Городские власти пошли навстречу просьбам католической общины и выделили соответствующий участок земли.

24 ноября 1996 г. в торжество Христа Царя была освящена площадка под его строительство с установленным на ней крестом, который в настоящее время висит на стене 2-го этажа приходского дома у входа на хоры. Началось возведение новой церкви в честь апостолов Петра и Павла.

Тем временем в структуре Католической Церкви в России произошли фундаментальные преобразования. В 1998 г. священник Клеменс Пиккель был назначен епископом, а в 1999 г. из Апостольской администратуры для католиков Европейской части России была выделена своя Апостольская администратура юга Европейской части России с центром в Саратове, которую он возглавил.

Благодаря стараниям общины и помощи спонсоров начатое строительство нового храма было успешно завершено. 15 октября 2000 года во время празднования Великого юбилея двухтысячелетия христианства тогдашний апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Георг Цур его освятил.

Знаменательно, что серебряный юбилей собора мы тоже празднуем в юбилейном 2025 году надежды. То есть история Саратовского кафедрального собора писалась между двумя юбилеями – 2000 и 2025 годов.

День посвящения католического храма в Саратове стал днем триумфа веры. На вопрос, который мы слышали в первом чтении из Третьей книги Царств: «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, – тем менее храм сей, который построил я» тогда был дан ответ. Бог еще раз показал, что Он пишет прямо на извилистых линиях истории и ставит последнюю точку над «i», чтобы жить на этой земле.

Христос, которого изгнали из города с епископской кафедрой и семинарией, вернулся, чтобы снова быть на берегах великой русской реки Волги, проповедовать людям Божие слово, в таинствах их освящать и через дела милосердия помогать бедным и нуждающимся.

Перефразируя слова Христа из сегодняшнего Евангелия от Луки об обращении мытаря Закхея, можно сказать, что Божие благословение вновь стало уделом этой земли, которую богоборческий режим превратил в духовную пустыню.

В 2002 г. Апостольская администратура юга Европейской части России была преобразована в епархию святого Климента, а новая церковь стала кафедральным собором.

Действительно, мы должны прославлять Бога, ибо Его милосердие во века. На наших глазах свершилось чудо, о чем мечтали наши предки. Фатимское пророчество об обращении России понемногу начало сбываться. В огромной стране с богатыми христианскими традициями, в том числе и на Поволжье, возродилась российская католическая Церковь.

Кафедральный собор – это главный храм епархии, церковь матерь всех ее церквей, место, где находится кафедра правящего епископа, с которой он проповедует и наставляет.

Сегодня мы с радостью вспоминаем тот день, когда это здание было посвящено Богу. Оно стало местом встречи человека с Богом, которое происходит через возвещение Божиего слова, совершение таинств, дела милосердия и иную пастырскую деятельность.

Вся жизнь человека связана с Церковью. В ней в таинстве крещения он рождается к новой духовной жизни, а в других таинствах питается необходимой для спасения Божией благодатью. В ней Христос долотом благодати в грешном и оступившемся человеке восстанавливает сотворенного по Божиему образу и подобию. Она возрождает и поддерживает нас духовно, а также открывает врата в радость вечной жизни. Помнит о нас и после завершения земной жизни, ибо возносит свои молитвы в намерениях усопших.

Мы восстанавливаем старые и строим новые храмы не только для того, чтобы они украшали наши города и селения, но прежде всего для того, чтобы в их стенах из человеческих сердец созидалась живая Церковь как Мистическое Тело Христа. Благодаря этому, по словам святого апостола Павла из сегодняшнего второго чтения из Первого послания к Коринфянам, мы становимся Божиими храмами, в которых живет Дух Божий.

25 лет функционирования кафедрального собора Петра и Павла в Саратове по сравнению с более чем 2000-летней историей Церкви – это не так уж много, но как же значительно в наших реальных условиях.

Сколько Месс было отслужено здесь, сколько крещений и венчаний, сколько исповедей и причастий, сколько завершивших свой земной путь отсюда ушло на место вечного покоя, сколько слез радости и утешения было пролито здесь, сколько людей обрело утерянную надежду, сколько разных пастырских и благотворительных акций, конкурсов и мероприятий было совершено здесь? Это знает только Бог.

Благодаря концертам духовной музыки, собор играет большую роль в культурной и религиозной жизни жителей Саратова и его гостей.

Если бы его стены и исповедальни могли говорить, то рассказали бы много удивительных историй обращения человека к Богу. Он является привилегированным каналом, через который Божия благодать достигает человека. Поэтому мы должны благодарить Бога его за все Его благодеяния и просить благословления на будущее.

Церковь – это не только место поклонения, но и гостиный дом для всех без исключения. Недостаточно иметь алтарь, необходимо иметь евхаристическое сердце. Недостаточно совершать Евхаристию, необходимо жить любовью. Недостаточно молиться, необходимо также и служить. Храм должен стать местом, где бедный находит хлеб, странник – прибежище, а грешник – милосердие.

Кафедральный собор является сердцем христианской жизни епархии. Поэтому серебряный юбилей его освящения – это также призыв возобновить наше желание и стремление быть живыми камнями христианской общины, которая возрастает в вере, надежде и любви, как к этому призывает святой апостол Павел.

Литургия, которая совершается здесь, – это предвкушение небесной Литургии. Мы не одни, а объединены с Марией и святыми покровителями этого собора – Петром и Павлом, а также нашими братьями и сестрами, которые опередили нас на пути в вечность, среди которых много мучеников и свидетелей веры. Поэтому собор является вратами неба и местом, где встречается время и вечность.

Пастырская деятельность прихода по словам Папы Льва XIV должна помогать верующим воспринимать храм, как место поклонения, где празднуется вера, осуществляется встреча со Христом и происходит братское общение.

Это очень важно в наше время, когда мы переживаем очень сложный период нашей истории. Секулярный мир все громче и громче заявляет о себе и говорит, что хочет жить без Христа и Его Евангелия. Это накладывает на нас – христиан – особую ответственность свидетельствовать о Христе в нашем мире и говорить о том, что путь без Бога, по меткому выражению Папы Бенедикта XVI, ведет в никуда.

Мы переживаем объявленный недавно почившим Папой Франциском юбилейный 2025 год надежды под девизом «Паломники надежды». Все мы паломники. С Божией руки вышли и к нему возвращаемся. Наша надежда во Христе, к которому нас ведет Церковь, которая является таинством всеобщего спасения.

Высокий кафедральный собор апостолов Петра и Павла в Саратове мал па сравнению с современными небоскребами. Однако между ними есть существенная разница: если небоскребы достигают облаков, то собор – неба.

Саратовский кафедральный собор Петра и Павла! Сегодня, в юбилейном году надежды, ты начинаешь писать новую страницу своей истории. Как полноводной является Волга, также пусть полноводной будет, выплывающая из него река Божией благодати и новой надежды, даже сверх надежды.

«In nomine Domini» – «Во имя Господне» в новый путь! Веди людей к Богу и небу! И да благословит тебе Господь на многая и святая лета! Аминь.



Архиепископ Тадеуш Кондрусевич,

Митрополит Минско-Могилёвский на покое

Саратов, 12 октября 2025 года,

Торжественная Месса в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла

Источник: сайт Епархии Святого Климента в Саратове