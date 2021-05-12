Пожар в Будсловском национальном санктуарии Белоруссии

Во вторник 11 мая 2021 г. в храме Вознесения Пресвятой Девы Марии, Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской, в агрогородке Будслав Мядельского района Минской области вспыхнул пожар.

«Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям в 07.47. О происшествии сообщил священник. На момент загорания в костеле прихожан не было», – передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Беларусь.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. Около 10.00 крыша над центральным нефом Будславского костела была полностью уничтожена огнем и обрушилась. На месте пожара работали 12 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. В ликвидации пожара участвовали спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска, спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области. Локализовать пожар удалось в 11.24. В 15.47 пресс-служба МЧС сообщила в Twitter о ликвидации пожара. «Пожар ликвидирован. Выводы позже, но очевидно, что удалось предотвратить куда более серьёзные последствия. Часть техники МЧС остаётся на месте, часть выдвигается в свои места дислокации», — проинформировали в МЧС.

На официальном сайте Минско-Могилевской архиепархии Catholic.by сообщается, что с помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. По словам приходского священника в Будславе иерея Дмитрия Дубовика, величайшая святыня – образ Матери Божией Будславской – также был перевезен в безопасное место.

Будславский костел – памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеющей аналогов на землях всей бывшей Речи Посполитой.

История Будслава началась с 1504 года, когда король Александр Ягеллончик передал в распоряжение виленских монахов-бернардинцев 6 тыс. моргов (морг равен 0,71 га) леса над рекой Сервечь. Тут была построена сторожка – буда (от бел. «будан», «шалаш»). Отсюда и название деревни – Будслав. Предположительно в том же, 1504 году возвели и деревянную часовню, которая только в 1591 году была освещена в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии.

В августе 1633 года в Будславе был заложен новый кирпичный храм, который возводился 10 лет по проекту немецкого архитектора Андрея Кромера. Свой современный вид он приобрел после перестройки в 1767-1783 годах.

Достопримечательностью костела является уникальный резной деревянный алтарь «Вознесение Марии». Это один из образцов искусства раннего барокко XVII века. Впечатляющих и красивых. Центральная его часть – двухъярусная, плоская; боковые – перспективно направлены к центру и выполнены в виде коринфских колоннад. Они служат кулисами для 20 скульптур, которые расположены в арочных нишах.

Пристальное внимание обращает на себя Будславский орган, украшенный деревянной позолоченной резьбой в стиле рококо.

Находящаяся в костеле икона Будславской Божьей Матери – одна из самых значимых католических святынь Белоруссии. Ее почитают как защитницу и хранительницу всех белорусских католиков, знают о ней приверженцы католической веры всего мира.