После брексита католический епископат Великобритании останется в COMECE в качестве наблюдателя

«Отделение Великобритании от Европейского союза – это, несомненно, травма и утрата, но вместе с тем и проявление демократической воли, свободно выраженной народом»: так епископ Мариано Крочата, вице-президент Комиссии епископатов Евросоюза (СОМЕСЕ), прокомментировал брексит в интервью Vatican News, назвав это событие «поводом для размышлений и для переосмысления идейных, практических и историко-политических мотиваций, которые образуют Евросоюз и которыми вдохновляются отношения между народами». Необходимо задуматься о причинах произошедшего, об ответственности как Великобритании, так и Евросоюза, чтобы понять, на чем следует теперь строить Европу, которая соответствовала бы как своим истокам, так и ожиданиям современников. Великобритания вышла из ЕС, но продолжает быть частью Европы, поэтому ее диалог с Евросоюзом может быть продолжен на этой основе: «Европа не сводится к Евросоюзу», – напомнил итальянский иерарх.

После брексита епископат Соединенного Королевства останется в Комиссии епископских конференций Евросоюза в качестве наблюдателя. В последние годы иерархи Великобритании неоднократно выражали такое пожелание. По словам епископа Крочаты, епископы Великобритании могут внести значительный вклад в работу Комиссии: «Это будет продолжение взаимного понимания церковного диалога, единства и общего пути».

Источник: Vatican News