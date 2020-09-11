Послание школам: образование невозможно без реальной встречи

Ватиканская Конгрегация католического образования опубликовала окружное послание школам, университетам и всем образовательным учреждениям. Подробности — от Ольги Сакун (Vatican News).

Распространение COVID-19 глубоко изменило наш образ жизни, отмечается в документе. К санитарным проблемам добавились экономические и социальные, кризиса не избежали и образовательные учреждения во всем мире. Хотя школы и вузы повсеместно старались обеспечить дистанционное обучение с помощью цифровых инструментов, их эффективность была ограниченна и выявила неравенство на уровне образовательных и технических возможностей. По данным международных гуманитарных агентств, около десяти миллионов детей не смогут посещать школу еще в течение нескольких лет, и это усугубит существующее неравноправие в доступе к образованию.

В документе подчеркивается, что католические учебные заведения, не имеющие экономической поддержки со стороны государства, переживают серьезный кризис, рискуют закрыться или радикально пересмотреть объем и качество своей деятельности.

Что касается дистанционного обучения, то, с одной стороны, оно было незаменимым в период кризиса, с другой – показало, что воспитательная среда подразумевает непосредственную встречу и взаимодействие между людьми, их реальное присутствие, не ограниченное лишь наличием доступа к обучению. Для становления личности и формирования у нее критического подхода к действительности необходим обмен и диалог между преподавателями и учащимися. Воспитательный процесс не может осуществляться без встречи с другими людьми: их присутствие является необходимым условием для развития креативности и для вовлеченности в этот процесс.

В центр любого воспитательного действия следует ставить отношения с конкретным человеком и отношения между реальными людьми, составляющими воспитательное сообщество, читаем далее в тексте окружного послания. Эти отношения не могут ограничиваться взаимодействием посредством монитора и интернета. Конкретный и реальный человек – это душа любого формального или неформального воспитательного процесса.

Далее в документе упоминается о едином воспитательном пространстве, вовлекающем всю общину. Черпая от Евангелия и от учения Церкви, это пространство способствует утверждению подлинной культуры встречи. Что касается католических учебных заведений, то они в особенности призваны воспитывать людей, готовых посвятить себя служению общине.



На фото — Рим, флешмоб за открытие школ (ANSA)