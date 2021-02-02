Португалия стала еще одной страной, в которой легализована эвтаназия

29 января 2021 года парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт «Союза православных журналистов» и на агентство Reuters.

Закон, принятый большинством голосов (136 против 78 и при четырех воздержавшихся), предусматривает практику эвтаназии «в определенных случаях и по строгим правилам». К процедуре будут допускать только психически здоровых пациентов старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни и от «длительной и невыносимой» боли. Кроме того, процесс эвтаназии будет доступен исключительно для граждан и законных резидентов страны.

На следующей неделе проголосованный парламентом закон направят на утверждение президенту страны Марсело Ребело де Соуз, который ранее уже заявил, что с уважением отнесётся к решению парламента. После подписания закона главой государства Португалия официально станет седьмой страной в мире, где люди смогут легально обращаться за врачебной помощью для ухода из жизни.