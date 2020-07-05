Письмо Преосвященного Владыки Иосифа Верта к пастве Преображенской епархии

Дорогие Братья в священническом служении,

Дорогие Сёстры-монахини,

Дорогие Верные, Братья и Сёстры во Христе!

Приветствую всех вас Павловым приветствием: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (Рим 1,7). Как святой апостол Павел сетует на препятствия, которые не позволяли ему прийти к уверовавшим в Риме, так и я, после канонической визитации приходов в Ишиме и его филиалах в марте этого года, не мог больше посетить ни одной другой общины Преображенской епархии. Прошедшие месяцы были, несомненно, самым драматичным периодом времени в нашей епархии и во всём мире. Но общение наше всё это время, тем не менее, не прерывалось. Вы получали и моё послание, и письмо ККЕР. Мы общались по телефону и скайпу. Ежедневно вы могли подключиться по интернету к Святой Мессе, которая совершалась в Кафедральном соборе, а позже – в моей личной часовне. И, как Павел, я могу сказать, «что непрестанно воспоминаю о вас… в молитвах моих» (Рим 1,9-10).

Дорогие мои!

Сегодня, когда, казалось бы, вирус понемногу отступает, мы узнаём, что не всем верным нашей епархии удалось избежать болезненной и опасной встречи с ним. Есть заболевшие верные, есть заболевшие священники и монахини. Некоторые из них были или ещё находятся в тяжёлом состоянии. И в этом моём коротком обращении я призываю вас к молитве о них. «Свидетель мне Бог» (Рим 1,9), что я ежедневно вспоминаю в моих молитвах вас и прошу Божией помощи и защиты против коварного вируса. Я редко принимаю частные интенции Мессы и поэтому могу всегда свободно совершать Мессу в намерении нашей епархии и в актуальных нуждах людей и Церкви. В утешение всем пострадавшим, а не хвалясь, скажу, что часто совершал в этот период пандемии Святую Мессу именно в этой интенции. А сегодня я призываю всех вас непрестанно вспоминать в ваших молитвах пострадавших от коронавируса наших братьев и сестёр, чтобы Господь повелел вирусу отступить и выйти вон, как Он, Господь наш Иисус Христос, это делал в свои земные годы, встречаясь с болезнью, с душевным и телесным недугом.

Дорогие настоятели, а также все, занимающие ответственные за других людей должности!

Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и требованием: неукоснительно соблюдайте все предписания местной власти, касающиеся особой ситуации в связи с распространением вируса Covid-19! Прочитайте ещё раз письмо ККЕР и заострите внимание на должном и конкретном поведении священнослужителей и верных при совершении каких-либо религиозных обрядов и действий в храмах, часовнях или на дому. Вспомните моральное богословие из семинарских лет. Моральная ответственность (грех) начинается не тогда, когда по чьей-либо вине кто-либо пострадал, а уже тогда, когда нарушаются чёткие правила поведения ответственных лиц. Как и в ДТП, вина ответственного водителя начинается не тогда, когда случается автопроисшествие с пострадавшими, но уже тогда, когда нарушаются правила дорожного движения. К сожалению, приходится констатировать, что непринятие всерьёз опасности Covid-19 — это явление не только далёкой Америки, но оно близко, оно встречается и у нас.

Дорогие Братья и Сёстры! Благодарю вас за терпение и выдержку, за дисциплину и молитву, за помощь друг другу в трудной ситуации! И пусть Господь Бог сохранит нас от опасности незримого и коварного врага, пусть Он дарует нам Свою благодать, чтобы выпавшие на нас испытания стяжали бы нам спасительные заслуги, а Господу послужили к Его вящей славе!

+ Епископ Иосиф Верт,

ординарий Преображенской епархии в Новосибирске

Новосибирск, в праздник Святого Апостола Фомы 3 июля 2020 г.