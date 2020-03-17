Владыка Иосиф Верт посетил с пастырским визитом приходы южной части Западно-Сибирского деканата (+ФОТО)

С 13 по 15 марта Владыка Иосиф Верт побывал с пастырским визитом в ряде приходов Западно-Сибирского деканата, охватывающего территорию Тюменской области: Святого Иоанна Крестителя в Голышманово, Святых Апостолов Петра и Павла в Омутинском, Божьего Милосердия в Ишиме, а также пастырский пункт в селе Казанском. Ординария Преображенской епархии в поездке сопровождали его ближайшие помощники: генеральный викарий епархии священник Андрей Ферко и эконом епархии архимандрит Иван Лега.

В ходе визита Архипастырь западносибирских католиков принял в лоно Церкви юную прихожанку из Голышманово, преподав ей таинства Крещения и Миропомазания. В Омутинском к совершаемому Епископом таинству Миропомазания приступило трое верных, а в Ишиме – двенадцать. Важнейшей составляющей поездки было теплое общение в неформальной обстановке Владыки со вверенной его попечению паствой, сопровождаемое трапезами любви. Запомнилось также посещение Преосвященным Иосифом дома пожилой верующей женщины в селе Казанском: она родом из Караганды, как и сам Владыка, а крестил их обоих один и тот же священник – великий исповедник веры XX века блаженный Владислав Буковинский.

О некоторых ключевых моментах визита повествуют фото, любезно предоставленные архимандритом Иваном Легой:

