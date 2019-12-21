Патриарх Кирилл высказался против навязывания мирянам строгих постов и допустил частичный перевод богослужения на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство не настаивать на соблюдении прихожанами одинаково строгих постов, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Интерфакс-Религия».

«Формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в Типиконе, соответствующие главы которого восходят к ближневосточной монастырской практике, включающей не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни так называемого сухоядения и даже некоторые дни полного воздержания от пищи. Очевидно, что современный человек, особенно если он не приучен к посту, и тем более в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям», – сказал Патриарх на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что популярные газеты и светские сайты, желающие как-то осветить тему поста, размещают перед Великим Постом «постные календари» именно в изложении упомянутой ближневосточной практики. «В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику», – констатировал Патриарх Кирилл.

Кроме того, по его мнению, священники не должны игнорировать тот факт, что существенно более высокая стоимость рыбных изделий, тем более иных морепродуктов, заставляет даже церковные многодетные семьи приобретать более дешевые скоромные продукты, к примеру, в период малых постов.

«Значит ли это, что можно взять и отменить постные предписания? Нет, конечно. Однако одно дело – пост для монаха, другое дело – для человека, выполняющего тяжелую физическую работу. Должна быть вдумчивая пастырская работа с нашими прихожанами, индивидуальный подход, чтобы каждый из них участвовал в посте, особенно в Великом Посте, – участвовал по мере своих сил, но участвовал непременно», – резюмировал Патриарх.

В том же своем докладе на Епархиальном собрании Москвы он счел возможным читать некоторые церковные тексты в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Патриархия.ru. Предстоятель Русской Церкви высказал мнение, что это допустимо, поскольку «миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения».

Он призвал настоятелей прислушиваться к своим прихожанам при этом выборе. «Где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой», — пояснил Патриарх. Патриарх Кирилл не согласился с предложением перевести все богослужения на современный русский язык. «Именно такие решения не принесут пользы», — уверен он.

Основными сложностями для мирян, которые обладают поверхностными знаниями о церковном учении, Патриарх Кирилл назвал «высоту догматического учения, поэтические особенности и насыщенность библейскими образами». Поэтому он призвал настоятелей помогать прихожанам понять содержание и смысл богослужения. В качестве примера такой помощи глава РПЦ назвал случаи, когда людям в храмах раздавали старославянские тексты богослужений с параллельным переводом на русский язык и подстрочными пояснениями сложных мест.

«Главная цель священника — не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам приумножить в себе любовь к богослужению», — отметил Патриарх Кирилл.