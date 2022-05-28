Папа призвал не превращать синодальность в церковный популизм

Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам пленарного заседания Папской комиссии по Латинской Америке и в особенности остановился на концепции синодальности в Церкви. Передает русская служба Vatican News.

Этот аспект, присущий первоначальной Церкви, отметил Папа, к сожалению, был утрачен на Западе, однако его сохранили восточные Церкви. Папа Павел VI придал ему новый импульс, учредив Секретариат Синода епископов. Таким образом, речь идет не о чем-то новом, а о том, что уже существует, — хотя мы и должны вновь научиться быть синодальной Церковью, добавил Папа, используя образ ребенка, который учится ходить маленькими и пока неуверенными шагами.

Чтобы дать пространство Святому Духу, необходимо преодолеть закрытость мысли, подчеркнул Папа и упомянул о «богословии освобождения», на которое Папа и иезуиты отреагировали очень жестко, в результате чего характерная для Латинской Америки связь с землей претерпела марксистскую идеологизацию.

Продолжая размышлять о синодальности, Святейший Отец подчеркнул ее евхаристическое измерение, без которого участие Народа Божьего превратилось бы в «чистый парламентаризм». Синодальность – «не организационная мода, не проект человеческой изобретательности Народа Божьего: это динамическое и историческое измерение церковного общения, основанного на тринитарном единстве, в котором sensus fidei всего святого Народа Божьего, апостольская коллегиальность и единство с Преемником Петра должны одновременно воодушевлять реформу Церкви на каждом уровне».

Обращаясь непосредственно к реалиям Папской комиссии, Св. Отец отметил, что в контексте реформы Курии необходимо «деинсталлировать некоторые клерикальные обычаи и привычки», и предостерег от того, чтобы синодальность, лишенная церковного единства, не превратилась в «церковный популизм».