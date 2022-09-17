Папа на пресс-конференции в самолете: чтобы понять Китай, мы избрали путь диалога

В ходе пресс-конференции в самолете, на борту которого Папа возвращался из Казахстана в Ватикан, он ответил на вопрос журналиста о Китае: считает ли Папа процесс против кардинала Цзеня нарушением религиозной свободы, о которой Святейший Отец говорил в своем выступлении на съезде религиозных лидеров в Нур-Султане? Передает русская служба Vatican News.

«Чтобы понять Китай, нужен целый век, а мы не живем сто лет, — сказал Папа Франциск. – Китайский менталитет богат, и когда он нездоров, он теряет это богатство и может ошибиться. Чтобы его понять, мы избрали путь диалога, мы открыты для диалога».

Папа отметил «медленные китайские темпы», — «они идут вперед целую вечность: это народ с бесконечным терпением».

Святейший Отец упомянул об итальянских миссионерах, о священниках и мирянах, которые были призваны для работы в китайском университете, поскольку их ценят как ученых и придают большое значение культуре. «Китайский менталитет понять нелегко, но его необходимо уважать, я его уважаю всегда», — подчеркнул Папа, добавив, что он не может «квалифицировать Китай как антидемократический», хотя есть вещи, которые, на наш взгляд, противоречат демократии.

Папа также отметил успешную работу возглавляемой кардиналом Паролином ватиканской комиссии по связям с Китаем.