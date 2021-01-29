Папа Франциск встретится в Ираке с духовным лидером иракских шиитов

В ходе апостольского визита в Ирак Папа Римский Франциск встретится с одним из духовных лидеров шиитов аятоллой Али Систани, сообщил 28 января Патриарх Халдо-Католической Церкви кардинал Луис Рафаэль I Сако. Об этом пишет Благовест-инфо со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что Папа Франциск намеревается посетить Ирак с 5 по 8 марта сего года. Сообщалось, что в ходе визита Понтифик побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа Папской поездки уточняется.

В ходе онлайн-конференции, организованной Конференцией епископов Франции, кардинал Сако сообщил, что 6 марта в Наджафе Папа Франциск проведет «частную встречу» с духовным лидером иракских шиитов Систани. В свое время предстоятель иракских халдо-католиков, который является одним из инициаторов этой встречи, выражал надежду, что Папа Франциск и аятолла Систани подпишут «Документ о человеческом братстве ради мира во всём мире и мирного сосуществования». Эту декларацию Папа Римский и Верховный Имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских университетов, коим является Университет «Аль-Азхар» в Египте, подписали 4 февраля 2019 г. во время пребывания Преемника Святого Петра в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

«Документ о человеческом братстве ради мира во всём мире и мирного сосуществования» – это универсальный текст, и нет необходимости что-либо в нём менять менять. Стоит напомнить, что третья энциклика Папы Франциска Fratelli tutti («Братья все»), опубликованная 4 октября прошлого года, берет начало как раз от этой совместной декларации», – заявил кардинал Сако.

Отметим, что Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране. Ранее он неоднократно заявлял о своем желании посетить Ирак.