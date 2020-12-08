Папа Франциск намерен посетить Ирак с 5 по 8 марта 2021 года

В марте 2021 года Папа Франциск возобновит международные апостольские паломничества, прерванные на пятнадцать месяцев из-за пандемии коронавируса: Епископ Рима совершит четырёхдневную поездку в Ирак, сообщает Vatican News со ссылкой на директора Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни.

«Принимая приглашение Республики Ирак и поместной Католической Церкви, Папа Франциск совершит апостольское путешествие в эту страну с 5 по 8 марта 2021 года, посещая Багдад, равнину Ура, связанную с памятью об Аврааме, город Эрбиль, а также Мосул и Каракош на равнине Ниневии. Программа поездки будет опубликована в должное время с учетом развития всемирной санитарно-эпидемиологической чрезвычайной ситуации», — заявил в понедельник официальный представитель Ватикана.

Папа Франциск ранее публично заявлял о своем желании посетить эту ближневосточную страну.

Так, в январе прошлого года он сообщил журналистам, что хотел бы поехать в Ирак, но местные епископы утверждают, что пока это не вполне безопасно. В этой связи понтифик пошутил тогда, что, возможно, сами иракские иерархи не могут договориться между собой по данному вопросу, и сказал, что как раз поэтому отправил в Ирак с визитом государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В июне 2019 года Папа Франциск вновь вернулся к этой теме, принимая в Ватикане сотрудников религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным Католическим Церквям. Он заявил, что его сопровождают непрестанные мысли о поездке в Ирак и выразил намерение посетить эту страну в 2020 году. Однако осуществить эти планы помешала пандемия коронавируса.

Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране, напоминает РИА Новости.

В ноябре 2018 года Святейший Отец принял в Ватикане нового президента Ирака Бархама Салеха, который впервые после своего избрания на этот пост выехал тогда за пределы Ближнего Востока для участия в международном форуме «Средиземноморские диалоги» в Риме. В ходе этой встречи речь шла, в частности, о том, что иракские христиане, которые ранее были вынуждены покинуть родную землю, должны иметь возможность вернуться домой. Через месяц после этой встречи в Ираке побывал с визитом госсекретарь Ватикана кардинал Паролин, через которого президент Салех передал Папе Римскому приглашение посетить свою страну.

Примечательно, что в декабре 2018 года Папа Франциск заявил, что присоединяется к международной инициативе фонда Kirche in Not («Помощь Церкви в беде»), и в знак этого зажег свечу в ходе традиционной воскресной молитвы «Ангел Господень» в Ватикане в самом начале Адвента.

Рождественская акция фонда «Помощь Церкви в беде» связана с восстановлением жилых домов и общественных зданий христиан на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке и Сирии, где хозяйничали боевики террористической группировки «Исламское государство». Цель этого международного проекта состоит в том, чтобы создать условия для возвращения в родные места христиан, бежавших от войны.