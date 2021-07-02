Папа Франциск помолился вместе с иерархами из Ливана о мире в их стране

Вечером 1 июля «День размышлений и молитвы о мире в Ливане» завершился специальным посланием Папы Франциска: вместе с главами Восточных Церквей Святейший Отец принял участие в торжественном экуменическом молебне, прошедшем с соблюдением антиковидных мер в соборе Святого Петра. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Епископ Рима отметил, что целью этого мероприятия было внимание к «воплю разочарованного и измученного ливанского народа, жаждущего безопасности, надежды и мира». Эта возлюбленная страна, сокровищница цивилизации, мудрости и духовности, веками жившая в мире, не может быть брошена на произвол судьбы или тех, кто преследует недобросовестные интересы. Ливан является универсальным посланием мира и братства, исходящим с Ближнего Востока, и у Бога есть планы мира, а не катастрофы, поэтому Ливан должен оставаться «проектом мира». Обращаясь к власть имущим, Папа возвысил голос в защиту страдающего народа: «Довольно использовать Ливан и Ближний Восток для посторонних интересов и прибыли! Ливанцам должна быть предоставлена ​​возможность быть протагонистами лучшего будущего на своей собственной земле и без неоправданного вмешательства». Святейший Отец призвал международное сообщество поддержать Божий план мира для Ливана и не допустить разрушения страны. Со своей стороны, ливанцы не должны отчаиваться, но призваны искать надежду в корнях своей истории; политики обязаны найти «неотложные и долгосрочные решения для нынешнего кризиса, помня о том, что без мира нет справедливости».



Процветание в будущем возможно лишь в том случае, если мы будем строить это будущее все вместе, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви: «Отношения между людьми не могут основываться на преследовании интересов, привилегий и односторонней выгоды». Христиане призваны сеять семена мира и братства, оставляя позади проблемы прошлого, беря на себя ответственность за настоящее и с надеждой глядя в будущее. «Заверим же наших братьев и сестёр мусульман и верующих других религий в нашей готовности сотрудничать для утверждения братства и продвижения мира».



Комментируя жест молодых людей, которые вручили Патриархам зажжённые лампады в знак надежды для Ливана, Преемник Святого Петра подчеркнул, что, решая судьбы страны, необходимо принимать во внимание мечты молодёжи, вклад женщин и советы стариков. Во тьме кризиса следует всеми силами беречь единство, сказал в заключение Папа Франциск: «Да угаснет ночь раздоров и взойдёт заря надежды. Да прекратится вражда, утихнут разногласия, пусть Ливан снова засияет светом мира».

