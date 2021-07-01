В Ватикане проходит «День молитв о Ливане»

«Господь Бог имеет намерения мира. Вместе ради блага Ливану» – под таким девизом 1 июля в Ватикане проходит «День молитвы и рефлексии в намерении мира и стабильности в Ливане», цель которого – способствовать укреплению основ мирного сосуществования и преодолению кризисных явлений в сфере политики и экономики в ближневосточной «стране кедров».



В холле Дома Святой Марфы Папа Франциск лично приветствовал прибывших на встречу руководителей действующих на территории Ливана христианских конфессий, среди которых – маронитский Патриарх кардинал Бешар Бутрос Раи, сиро-католический Патриарх Игнатий Юссеф III Юнан, мелхитский Патриарх Юссиф Абси, халдейский епископ Мишель Кассарж, Апостольский викарий для католиков латинского обряда Сезар Ессаян, православный Патриарх Антиохийский Иоанн X, Католикос (Киликийский) Армянской Апостольской Церкви Арам I, Патриарх Сирийской Православной Церкви Игнатий Афрем II, председатель Верховного Совета общин веры евангельской в Сирии и Ливане преподобный Джозеф Кассабас. Затем приехавшие из Ливана иерархи, к которым присоединились префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри, Апостольский нунций в Ливане архиепископ Джозеф Спитери, секретарь по связям Святого Престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галахер, проследовали в собор Святого Петра, в котором помолились о мире в Ливане перед главным алтарем храма (он располагается непосредственно над гробницей святого апостола Петра) и поставили свечки у самой гробницы Первоверховного Апостола в храмовой крипте.



В Апостольском дворце за закрытыми дверями прошли три серии переговоров, информация о содержании которых появится позже. День, посвященный Ливану, завершится экуменической Литургией слова в соборе Святого Петра, после чего Папа Франциск обратится к ливанским пастырям с посланием, подводящим итоги встречи.



По материалам Vatican News