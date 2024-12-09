Папа Франциск: Нотр-Дам – знак обновления Церкви (+ ФОТО)

После пятилетней реставрации собор Парижской Богоматери вновь распахнул врата для паломников и туристов. Торжественная церемония собрала сотни гостей, включая президента Франции, глав других государств и представителей духовенства. Во время мероприятия прозвучало послание Папы Франциска, прочитанное апостольским нунцием архиепископом Челестино Мильоре. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выражает признательность всем, кто трудился над восстановлением собора после пожара, и отмечает, что реставрация стала «настоящим духовным путешествием». Этот великий порыв международной щедрости позволил собрать 846 миллионов евро от 340 тысяч благотворителей, и многочисленные мастера сумели прекрасно сохранить традиции, возродив шедевр.

Папа отмечает, что реставрация собора является не только культурным событием, но и важным духовным символом. Нотр-Дам – это свидетельство многовековой христианской истории Франции, и верующие призваны увидеть в его возрождённом лике пророческий знак обновления поместной Церкви.

Святейший Отец выражает надежду, что благодаря свидетельству христианской общины посетители храма ощутят покой и предвкусят радость познания и любви к Господу.

«Пусть они, вознося взор к просветлённым сводам, разделят непобедимую Божью надежду».

Епископ Рима преподаёт апостольское благословение верующим Парижа и всей Франции, подчёркивая:

«Эта обитель нашего Небесного Отца принадлежит вам: вы – его живые камни. Ваши духовные предшественники построили его для вас. Его бесчисленные образы и символы верно сопровождают вас к встрече с Богочеловеком, дабы вы заново открыли для себя Его безмерную любовь».

Отреставрированный собор Парижской Богоматери отныне будет доступен для бесплатного посещения.