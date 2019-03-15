Папа Франциск и новозеландские епископы выразили соболезнование в связи с трагическими последствиями теракта

Количество погибших в результате жестокого теракта в двух мечетях в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) достигло 49, еще 40 человек получили ранения. Папа Франциск и католические епископы Новой Зеландии обратились к мусульманской общине страны со словами поддержки и сочувствия.

«Узнав с чувством глубокой скорби о наличии многих убитых и раненых в результате безумного нападения на две мечети в городе Крайстчерч, Его Святейшество заверяет всех новозеландцев и, особенно, мусульманскую общину, в своей искренней солидарности», – говорится в телеграмме соболезнования, с которой Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обратился от имени Понтифика к народу этой страны перед лицом потрясших ее в пятницу 15 марта терактов. «Его Святейшество молится о выздоровлении раненых, об утешении тех, кто оплакивает своих родных и вообще всех тех, кого коснулась эта трагедия, – читаем мы в телеграмме далее. – Вверяя погибших любящему милосердию Всемогущего Бога, Папа Франциск испрашивает для страны Божьего благословения отрады и крепости».

В результате терактов в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, имевших место 15 марта в 13.00 по местному времени, погибло 49 человек и более 40 получили ранения. Премьер-министр Новой Зеландии Скотт Моррисон назвал этот день «самым трагичным в истории страны». Сначала четверо нападавших открыли огонь в мечети Аль Нур, где на пятничную молитву собралось 300 человек. Немного позднее прогремел взрыв в мечети, расположенной в пригороде Линвуд. В автомобилях возле мечетей местная полиция нашла самодельные взрывные устройства. Один из нападавших, ранее выступавший в социальных сетях против иммиграции, опубликовал видео теракта на своей странице в Facebook.

Сразу же после терактов католические епископы Новой Зеландии обратились с посланием к мусульманской общине города Крайстчерч, в котором выразили свои соболезнования и заверили в своих молитвах. «Мы знаем, что у нас хорошие отношения с мусульманами в нашей стране, – читаем мы в нем, – и особенно поражены тем, что это произошло на месте молитвы и во время молитвы. Мы глубоко опечалены большим количеством погибших и раненых, наше сердце обращено к ним, их семьям и всей их общине. Мир вам. Салам».

По материалам Vatican News