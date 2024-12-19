Отказ от деторождения подрывает веру в будущее

Итальянская епископская конференция опубликовала послание к 47-му Национальному дню защиты жизни, который будет отмечаться 2 февраля. Главная тема послания — «Передача жизни: надежда для мира». Оно отражает дух Юбилейного года: его ключевым мотивом является надежда, провозглашённая в булле Spes non confundit («Надежда не постыжает»). Передает русская служба Vatican News.

Епископы призывают задуматься о том, что угрожает надежде: войны, вынужденная миграция, бедность, болезни — эти трагедии затрагивают самых уязвимых. Они не только приносят боль, но и порождают страх перед будущим, подрывая веру молодёжи в смысл борьбы за лучший мир.

Надежда угасает, а вместе с ней возникает множество тревожных вопросов: каким будет мир, если рождение детей перестаёт быть частью жизненных планов для многих? Можно ли назвать цивилизованным общество, в котором женщины вынуждены прерывать беременность, оказавшись в сложных обстоятельствах? Вместо того чтобы оказать необходимую помощь и поддержку таким женщинам, общество предпочитает тратить ресурсы на оружие, усиливая нестабильность и разрушения, отмечают епископы.

Надежда проявляется в действиях, которые выражают веру в будущее. Одним из таких действий является рождение и воспитание детей. Каждый новорождённый — это надежда, ставшая реальностью. Епископы благодарят семьи, которые принимают дар материнства и отцовства, и призывают молодые пары не бояться стать родителями.

Введение законодательных изменений, направленных на легализацию абортов, со временем привело к тому, что многие стали воспринимать эту практику не как трагедию, а как норму. Епископы выражают благодарность волонтёрам Центров помощи жизни, которые за полвека своей работы помогли сохранить жизнь более чем 280 тысячам детей. Прелаты подчёркивают важность сохранения неприкосновенности человеческой жизни на всех её этапах — от зачатия до естественной смерти — и призывают общество работать над устранением причин, ведущих к решению о прерывании беременности.

В конце послания епископы призывают всех людей доброй воли объединиться ради защиты жизни и подчёркивают, что это общий долг человечества. «Священное Писание являет нам Бога, Который любит жизнь, с радостью жаждет и наделяет её полнотой бытия, распространяя её многообразие через изумительные формы, сотворённые Им во вселенной, и поддерживает всё существующее. С особенной любовью Он обращается к человеку, призванному разделить достоинство сыновства и стать сопричастником Его Божественной жизни. Мы уповаем на благодать этого Юбилейного года, приносящую дар “обновления”: прощение для тех, кто пленён грехом; справедливость для тех, кто угнетён неправдой; надежду для тех, кто утратил веру, поддавшись разочарованию и равнодушию».