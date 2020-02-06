От Григория I Великого до Сильвестра II. Третий том «Истории Римских Пап» представлен в Москве

Презентация третьего тома «Истории Римских Пап», изданного Институтом Святого Фомы в 2019 г., состоялась 5 февраля в упомянутом учреждении. Новую книгу представили: автор – кандидат философских наук и историк Католической Церкви Виталий Задворный; ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ-митрополит Павел Пецци, который написал к ней предисловие; и директор Института Святого Фомы священник Штефан Липке, SJ.

«Книга посвящена истории Римских Пап VII – X вв., сыгравших важнейшую роль в истории христианства, в истории Церкви на Западе, а также в истории Италии и других стран Западной Европы эпохи раннего Средневековья. В книге представлены биографии Римских Пап, освещена их деятельность, а также рассмотрены их сочинения. Приведены фрагменты наиболее важных текстов их сочинений на латинском языке с переводом на русский, многие из них – впервые. Подробно изучена не только роль таких бесспорно великих Пап, как Григорий I, Мартин I и Сильвестр II, но и таких спорных фигур в истории Церкви, как Гонорий I или Формоз и их преемников. Особое внимание уделено вкладу Римских Понтификов в процесс евангелизации Европы и формирование европейской культуры», – сказано в аннотации к сочинению.

Книга российского историка посвящена событиям глубокой древности – это вторая половина первого тысячелетия, – но автор написал ее так, что эта история звучит актуально для современного читателя, отметил архиепископ Павел Пецци. Для него особенно актуально звучат два аспекта: это связь Римских Понтификов со всей полнотой Вселенской Церкви, с «соборностью», как назвал это выступавший. По его словам, в книге подчеркивается «тот факт, что харизма единства не может находиться вне общения со всей Церковью, а примат Римских Пап – это внутренний принцип соборности».

Вторая линия, которая четко прослеживается в книге, – это вопрос о свободе Церкви и ее связи с внешним миром, который ныне всё больше обосабливается от самой Церкви. «Несмотря на связанный с этим риск, иерархам Церкви необходимо через свои решения участвовать в судьбе людей и народов», – приводит архиепископ Пецци слова Папы Григория I Великого. «Этот драматичный, острый вопрос [о взаимоотношениях Церкви с государством] является абсолютно актуальным для нас в России сегодня», – продолжил он, упомянув недавнюю историю советского периода и, в частности, позицию патриарха Сергия (Страгородского) и связанную с этим дискуссию историков. Кроме того, архиепископу кажется чрезвычайно важным то, что в новой книге «хорошо показано совмещение божественной благодати и человеческой слабости» в деятельности многих Понтификов, что не оставляет места «фальшивым интерпретациям об их безгрешности – это абсолютно далеко даже от самых гордых Пап».

Виталий Задворный сделал краткий обзор содержания новой книги, остановившись на ключевых фигурах своего повествования. Открывает галерею исторических портретов Григорий I Великий, «заложивший основу экономического процветания Католической Церкви», «великий политик и выдающийся теолог и писатель, наметивший путь развития средневековой европейской литературы». Автор отметил, что этот Понтифик стал «одним из любимых авторов в Древней Руси», где его называли Григорием Двоесловом и читали переведенный с греческого так называемый «Римский патерик» («Диалоги о житии и чудесах италийских отцов и о вечной жизни души»).

Далее Задворный кратко коснулся периода нашествий племен и народов, которые обрушились на Европу. «Единственной структурой, выстоявшей в этом лавинообразном потоке…, была Католическая Церковь. Аббатства и кафедральные епископские школы не только продолжали ‘translatio studii’, но и формировали новую культуру, ставшую фундаментом современной европейской цивилизации. И во многом решающую роль в этом процессе играл Рим – Апостольский Престол Святого Петра», – пишет автор книги во введении. Он отметил также такие линии своего повествования, как борьба Понтификов с ересями, взаимоотношения с византийскими императорами, союз с франкскими королями и германским королем Оттоном I, периоды внутриполитической борьбы в Риме за Папский Престол и другие испытания. Даже в периоды «’разрухи’ Церковь не погибала, а «возрождалась из пепла, как птица Феникс, и так будет всегда», – утверждает Виталий Задворный и завершает третий том своего сочинения рассказом о понтификате Папы первого «Millenium» – Сильвестре II, выдающемся ученом, сыгравшем заметную роль в становлении европейской математики и астрономии.

Российский историк особым образом остановился на вопросе о роли Пап в возникновении славянской литургии. «Считается, что Римская Церковь была гонителем славянской письменности и литургии. Это так, но только отчасти и касается периода григорианской реформы, когда богослужение унифицировалось. Но Римские Понтифики оказывали помощь Кириллу и Мефодию в создании славянской письменности и литургии, в отличие от византийских императоров. В частности, Папа Адриан II благословил миссию Кирилла и Мефодия среди славянских народов и рукоположил Мефодия во епископы Моравии и Паннонии», – напомнил автор.

Соображения Задворного о бытовании славянской литургии в Западной Церкви дополнил протоиерей Валентин Асмус. По его словам, благодаря хорватской глаголице славянское богослужение сохранялось в Западной Церкви вплоть до XIX в. Говоря о новой книге в целом, отец Валентин высоко оценил её и отметил, что книга написала «в духе исторической объективности», автор не избегает спорных, дискуссионных вопросов. С этим выразил свое согласие один из читателей – Алексей Величко. Корректно высказав ряд критических замечаний, он отметил, что издание поможет преодолеть устойчивые предубеждения о Католической Церкви и миссии Римских Понтификов, которые существуют в России.



Отвечая на вопрос «Благовест-инфо» о том, какое количество томов «Истории Римских Пап» планируется выпустить, В. Задворный не назвал точного их числа, но обещал писать «сколько отведено». По его словам, подобный труд на русском языке предпринимается впервые.

Источник: Благовест-инфо