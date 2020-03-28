Оперная певица Светлана Касьян госпитализирована с коронавирусом

Российская оперная певица Светлана Касьян госпитализирована с коронавирусом, заявил ее муж, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он добавил, что у Касьян двустороннее воспаление легких. Севастьянов отметил, что к его семье с письмом поддержки обратился Папа Римский Франциск, который ранее неоднократно высоко отзывался о творчестве Касьян. Сообщает МК.RU

Супруг певицы отметил, что его жена заболела после посещения храма, где пообщалась с другими прихожанами. Один из них оказался болен коронавирусом. «Я хотел бы призвать всех остаться в эти дни дома и молиться в кругу семьи», – подчеркнул Севастьянов.

Светлане Касьян 35 лет. Она имеет езидские корни. После выступления в 2011 году в Большом театре журналисты назвали ее «самым многообещающим голосом мира». После этого она неоднократно посещала с концертами Италию, а в 2019 году удостоилась личной аудиенции у Папы Франциска, который наградил ее орденом Святого Сильвестра. Также Касьян всегда подчеркивала свою приверженность христианским ценностям и приняла активное участие в кампании против абортов.

