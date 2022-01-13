Папа Франциск принял российскую певицу, посвятившую ему свой диск

Папа Римский Франциск принял вчера в Ватикане российскую оперную певицу Светлану Касьян, недавно посвятившую ему свой сольный альбом «Fratelli tutti» («Все братья»), названный так в честь энциклики понтифика.

Как сообщил «Благовест-инфо» супруг Светланы Леонид Севастьянов, также присутствовавший на частной аудиенции, встреча состоялась в ватиканской резиденции Святой Марты и длилась в закрытом формате в течение часа – с 10.30 до 11.30 утра 11 января.

Папа Бергольо поблагодарил российскую певицу за «поиск красоты через творчество», добавил Севастьянов, который возглавляет Всемирный союза староверов. «Красота ведет человека к Богу, а подлинное искусство ищет красоту, как теолог ищет Бога», – процитировал Леонид слова понтифика, который пригласил Светлану выступить в Ватикане с концертной программой «Fratelli tutti».

Папа выразил убежденность, что, обращаясь к истории, нужно обращать больше внимания не на моменты агрессии, а на моменты дружбы и сотрудничества. Он признался, что хотел бы посетить Россию как паломник по местам, связанным с жизнью и творчеством Достоевского, которого считает своим любимым богословом, прекрасно описавшим «взаимоотношения человека с Богом».

Глава Римской Церкви к также подчеркнул, что католики – друзья России и православия, и очень хотел бы, чтобы и к ним относились именно как к друзьям.

Папа-аргентинец также передал через Светлану Касьян – этническую езидку, родившуюся в Грузии, – добрые желания езидам и грузинам.

На память о встрече Светлана и Леонид подарили Папе диск «Fratelli tutti» и рисунок их дочери Наташи. Понтифик преподнес супругам свою книгу «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»