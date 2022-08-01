Глава Всемирного союза староверов назвал новорожденного сына в честь Папы Франциска

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов дал своему новорожденному сыну имя Франциск — в честь нынешнего Папы Римского.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «МК», супруга Севастьянова оперная певица Светлана Касьян в январе этого года выступала в театрах Италии и, по традиции, вместе с мужем побывала на аудиенции у главы Римско-Католической Церкви, который в свое время удостоил ее рыцарского ордена Ватикана. Певица уже была в положении, но пол ребенка к тому моменту еще не был известен. Супруг пошутил, что если родится мальчик, то его нарекут Франциском.

Папа шутку запомнил и в последующей переписке с Леонидом отмечал: «Обещание придется сдержать. Это будет мальчик».

Малыш появился на свет в минувшую пятницу в одной из московских клиник. Понтифик в это время возвращался из Канады в Ватикан и позвонил, чтобы поздравить родителей, а следом прислал и записку.

«Он пожелал маме и Франциску-младшему здоровья, сказал, что молится о нас и что хотел бы познакомиться с малышом в ближайшее время», — рассказал «МК» Леонид Севастьянов.