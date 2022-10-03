Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

У Патриарха Московского и всея Руси Кирилла диагностирован коронавирус, передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Русской Православной Церкви.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — заявил спикер РПЦ Владимир Легойда, слова которого приводятся в сообщении в пятницу.

При этом пресс-секретарь Патриарха Московского добавил, что состояние Предстоятеля Русской Православной Церкви удовлетворительное.



Фото: azbyka.ru