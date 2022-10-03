Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

Октябрь 03, 2022

У Патриарха Московского и всея Руси Кирилла диагностирован , передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Русской Православной Церкви.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — заявил спикер , слова которого приводятся в сообщении в пятницу.

При этом пресс-секретарь Патриарха Московского добавил, что состояние Предстоятеля Русской Православной Церкви удовлетворительное.


Фото: azbyka.ru

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