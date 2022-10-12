Патриарх Кирилл вернулся к привычному режиму работы после перенесенного ковида

Патриарх Кирилл вернулся к привычному режиму работы после перенесенного ковида

Октябрь 12, 2022

После перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией вернулся к привычному режиму работы, собщает сайт Patriarchia.ru со ссылкой на председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойду.

– После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы, – сообщил 11 октября 2022 года и добавил, что Предстоятель поблагодарил верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни.

Спикер также отметил, что заболевание Патриарха Кирилла протекало в легкой форме — он продолжал активно работать, проходя курс лечения в домашних условиях.


Фото: foto.patriarchia.ru

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна