Патриарх Кирилл вернулся к привычному режиму работы после перенесенного ковида

После перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией Патриарх Кирилл вернулся к привычному режиму работы, собщает сайт Patriarchia.ru со ссылкой на председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойду.

– После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы, – сообщил Владимир Легойда 11 октября 2022 года и добавил, что Предстоятель поблагодарил верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни.

Спикер РПЦ также отметил, что заболевание Патриарха Кирилла протекало в легкой форме — он продолжал активно работать, проходя курс лечения в домашних условиях.



Фото: foto.patriarchia.ru