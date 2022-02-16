Оглашена тема предстоящего Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей

В воскресенье 24 июля в католическом мире будет во второй раз отмечаться Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, темой которого станет «Они и в старости плодовиты будут» (Пс 92,15). Об этом сообщила в своем коммюнике ватиканская Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни, которая и занимается организацией данного мероприятия. В коммюнике было подчеркнуто, что так сформулированная тема призвана подчеркнуть ту истину, что «бабушки, дедушки и пожилые люди являются ценностью и даром как для всего общества, так и для церковных общин, поскольку «их жизненный опыт способствует развитию форм социума, сознающих свои корни и мечтающих о солидарном будущем». Призыв «прислушаться к мудрости прожитых лет» особенно актуален теперь, когда Католическая Церковь вступила на Синодальный путь. Ватиканское ведомство планирует в скором будущем опубликовать материалы по организации празднования Всемирного дня пожилых людей в епархиях, приходах и церковных ассоциациях.

По материалам Vatican News