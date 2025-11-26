«Одна плоть». Новый вероучительный документ о браке

Обнародовано Доктринальное пояснение Департамента вероучения Una caro – «Одна плоть», — посвященное единству брака. Оно подписано префектом департамента кардиналом Виктором Фернандесом и секретарем вероучительного отдела монсеньором Армандо Маттео. Папа Лев XIV одобрил публикацию документа 21 ноября.

Подзаголовок документа – «Похвала моногамии»; во вступительной части он представлен как пояснение «о ценности брака как эксклюзивного союза и взаимной сопричастности». Документ обращен ко всей Церкви при должном внимании к местным культурным вызовам и учитывает «актуальный глобальный контекст развития технологического потенциала, в котором человек подвергается искушению мыслить о себе самом как о создании без ограничений, способном получить все, что он себе воображает». В основе документа лежат, с одной стороны, беседы с африканскими епископами и иерархами с других континентов, где актуален вопрос полигамии, с другой стороны – констатация роста разнообразных немоногамных форм союза, то есть таких, где любовь «не эксклюзивна».

Согласно каноническому пониманию брака, единство и нерасторжимость являются главными свойствами брака. И если нерасторжимости посвящены обширные тексты Учительства Церкви и многочисленные пособия, на тему единства брака у нас в распоряжении не так много рассуждений.

Единство в браке – это «единственная и эксклюзивная связь между одной женщиной и одним мужчиной или, иными словами, их принадлежность друг другу, которая не может быть разделена с другими».

Далее в Доктринальном пояснении предлагаются библейские, святоотеческие и богословские основания единства брака, начиная с Ветхого Завета. Хотя в нем моногамия систематически нарушается, превозносится именно моногамная любовь. Моногамная модель коренится во второй главе Книги Бытия: «Мужчина и женщина в браке призваны к исключительной, личной, полной и продолжительной связи, к эксклюзивному союзу жизни и любви, приоритетному даже по сравнению с кровными узами в обществе».

В Евангелии Иисус явным образом ссылается на истоки первой человеческой четы, чтобы вновь утвердить моногамную модель.

В документе отмечается, что Церковь латинского обряда в особенности подчеркивает правовые аспекты брака, что привело к убежденности, что сами супруги являются служителями Таинства Брака. На Востоке больший акцент ставится на богословских, мистических и церковных аспектах супружества, которое, получив благословение Церкви, «обогащается во времени под импульсом благодати, в то время как общение супругов все больше становится частью церковного общения». Поэтому на Востоке в чине венчания особую ценность имеют молитва и жесты священнослужителя.

После анализа текстов различных авторов от Средневековья до современности представлены документы Учительства Церкви на тему единства брака начиная с краткого, но важного утверждения Папы Иннокентия в 1201 году: высказываясь о язычниках, он говорит, что они «делят супружескую любовь одновременно с несколькими женщинами». В учении Папы Льва XIII о моногамии в качестве центрального довода приводится то, что супруги составляют «одну плоть». В учении Льва XIII мы находим также защиту достоинства женщины: единство брака подразумевает свободный выбор женщины, имеющей право требовать эксклюзивной взаимности.

После обширного обзора текстов Второго Ватиканского собора и Римских Пап, включая Льва XIV, в документе Департамента вероучения предлагаются некоторые выводы, которые следуют из утверждения о единстве брака, когда двое становятся «одной плотью».

«Со временем, даже когда физическое притяжение и возможность сексуальных отношений уменьшаются, взаимная принадлежность не отменяется, — читаем в Доктринальном пояснении. – Выбор единения супругов претерпевает изменения, преобразуется. Естественно, не будет недостатка в различных интимных проявлениях любви, которые в любом случае также причисляются к эксклюзивным, поскольку являются выражением единственного брачного союза, который, если предложен другим, не может не сопровождаться чувством неуместности».

В тексте приводится цитата Папы Франциска: «Хотя в сердце кружат множество запутанных чувств, каждый день (супруги) поддерживают решение любить, принадлежать друг другу, разделять целую жизнь и продолжать друг друга любить и прощать».

Подчеркивается важность «не растворяться» друг в друге: взаимная принадлежность не отменяет пространства для автономии и сокровенного, недоступного для другого: «Безусловно, эта способность принять риск свободы не означает, что супруг, крайне чувствительный к защите своего личного пространства, питает безразличие к опасениям другого».

В последней части документа говорится о том, что «одна плоть» моногамного брака всегда предполагает устремленность человеческой любви к ее окончательной полноте: «Всякие отношения любви безмолвно взывают к присутствию бесконечного Третьего, кем является Сам Бог».



Источник: русская служба Vatican News