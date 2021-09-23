Очередное заседание Совета Кардиналов включало обсуждение предстоящего Синода Епископов, посвященного синодальности

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что 21 сентября с 16.00 до 18.00 в формате видеоконференции прошло очередное заседание Совета Кардиналов – совещательного органа, учрежденного Папой Франциском, дабы оказывать ему помощь в управлении Вселенской Церковью и проведении реформ. В онлайн-встрече принимал участие из Дома Святой Марфы и сам Святейший Отец. После краткого вступительного слова координатора Совета кардинала Оскара Родригеса Марадьяги он поделился некоторыми соображениями относительно вскоре начинающегося епархиального этапа Синода Епископов, посвященного теме синодальности (соборности). Святейший Отец пояснил, что задачей предстоящего Синода должно стать не углубление в ту или иную конкретную тему, а выработка умений жить в Церкви так, чтобы на всех ее уровнях пастыри и верные научались слышать друг друга, избегая соблазнов клерикализма и косного консерватизма. Выступавшие вслед за Папой кардиналы выразили убеждение в необходимости для современной Церкви синодального пути и выделили те или иные его аспекты, особенно актуальные для представляемых ими стран и епархий.

В заключение участники заседания обменялись мнениями относительно их грядущей встречи: она предварительно запланирована на декабрь и, если на то позволят обстоятельства, пройдет в очном формате.

По материалам Vatican News