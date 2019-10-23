«Обогащенная идентичность»: католический журналист предложил модель сосуществования с мигрантами

Миграция: это проблема или ресурс? О вызовах и возможностях феномена миграции рассуждал журналист, в недавнем прошлом – заместитель главного редактора миланской католической газеты «Аввенире» Джорджо Паолуччи, выступая с докладом-презентацией «Европа и Италия, почва встречи различных культур для новой универсальности» на международной научной конференции «Универсальность и индивидуальные истории. Призвание Церкви», которую провел 11-13 октября в Сериате итальянский фонд «Христианская Россия».

По мнению Дж. Паолуччи, следует иметь «взрослый» взгляд на миграцию, а не руководствоваться инстинктивным недовольством иностранцами. Прежде всего надо попытаться понять, почему люди мигрируют. По статистике 2017 года в мире 257,7 млн мигрантов, или 3,4% от населения Земли (на тот момент составлявшего 7,4 млрд). Из них в Азии – 31%, в Европе – 30%, в Северной Америке – 22%, в Африке – 10%, в Латинской Америке – 4% и в Океании – 3%. Эта глобальная тема затрагивает весь мир. Причины миграции – война, диктаторские режимы, экономическое неравенство, голод, этнические и религиозные преследования. Особо выделив из этого списка вызовы демографии, исследователь перечислил некоторые из них: никогда не было такого глубокого демографического различия по территориальному признаку: в Европе – упадок рождаемости, в Африке – его ускоренный рост (больше, чем когда-либо); никогда не было столько иностранцев, родившихся в стране, отличной от той, в которой они живут. 76% иммигрантов, живущих в ЕС, распределены между пятью странами: Германией (9,7 млн), Великобританией (6,3 млн), Италией (5,1 млн), Францией (4,7 млн), Испанией (4,6 млн). 825 тыс приобрели гражданство ЕС в 2017 году. В Европейском Союзе 26 млн мусульман, или 5% населения.



Докладчик разобрал основные модели адаптации мигрантов, применямые в странах Европы. Первая – ассимиляционная модель, характерная для Франции и опирающаяся на закон о светскости 1905 года: ее принцип в том, что религиозные и национальные особенности не должны влиять на общественную жизнь. Не случайно здесь введен запрет на хиджаб и кипу в школах. Второй проект родом из Канады, опробованный в ряде стран Европы, – мультикультурализм – основан на убеждении, что в обществе представители разных народов могут самоорганизовываться в общины. Но тогда создаются группы, которые следуют законам, отличным от государственных. Это не способствует диалогу культур, отметил журналист.

Для своей родной страны Дж. Паолуччи предлагает третью модель, которую называет «обогащенной идентичностью». Ее суть в том, что интеграция должна стать позитивным взаимодействием разных культур, при котором новые поколения мигрантов, учась в школах, смогут глубоко осознавать свои корни, но при этом быть открытыми, чувствовать себя итальянцами, не отрицая своих традиций. По его теории ребенок в школе, где учится много иностранцев, встречая другого, расширяет границы своего собственного мира и ярче осознает свою идентичность. В 2017-2018 учебном году в Италии насчитывалось 842 тыс учеников иностранного происхождения (9,7% от общего числа), из которых 63% родились в Италии. Существует уже два поколения детей иностранцев, родившихся в Италии.

Как подчеркнул Паолуччи, при встрече с другим возникают важные вопросы: Кто такой я сам? Какова моя личность? Я смотрю на другого человека – кто этот другой? Как нам жить вместе? Чтобы ответить на эти вопросы, «нам надо углубить наше христианство», считает исследователь. Что могут сделать христиане для современной Европы? Во-первых, напомнить ей, что она не является набором чисел и институтов, а состоит из человеческих личностей: другой – прежде всего личность. Во-вторых, заново открыть смысл принадлежности к общине. Прежде разнообразия должна стоять общность, утверждает автор. Человечество, которое нас объединяет, намного сильнее, чем расстояние, которое отделяет места, где родился каждый из нас. Другой человек – это не угроза, а ресурс, возможность не статическая, а динамическая, уверен исследователь, по мнению которого миграция – это вызов и возможность. Сердцевина вопроса – признать, что у всех людей есть желание осуществить свое счастье. «Когда мой отец заболел, за ним ухаживал выходец из Грузии, который являл очень человечный взгляд на пожилого, это шло от традиции его народа», – привел пример Дж. Паолуччи.



В Италии, чье население превышает 60 млн, проживает более 5 млн иностранцев – 8,7%. Население страны сокращается: с 2014 года убыль составила 677 тыс. человек (что примерно равно населению такого города, как Палермо). Дж. Паолуччи обратил внимание аудитории на то, что коренные жители Италии склонны преувеличивать масштабы миграции. По данным опроса, проведенного университетом Катании, они полагают, что мигрантов в стране 25%, тогда как на самом деле их менее 10%. Таким образом, разница между восприятием и реальностью составляет 15%. На юге страны, где присутствие иностранцев меньше, искажение этого явления еще больше: в реальности иностранцев 7%, но в восприятии местных жителей их 26%.

В презентации приведена статистика религиозной принадлежности иностранцев: в Италии больше всего мигрантов-христиан (2 млн 815 тыс), мусульмане – на втором месте, их 1 млн 580 тыс. Атеистов и агностиков – 500 тыс, буддистов – 188 тыс, по 73 и 72 тыс индуистов и сикхов соответственно. Здесь следует добавить, что выступавший на этом же форуме протоиерей Владимир Зелинский (г. Брешиа) сказал, что в Италии проживает 1 млн православных христиан – мигрантов последних десятилетий из Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и России, и назвал Италию «первой православной страной Западной Европы». Дж. Паолуччи привел в пример опыт города Чинизелло-Бальзамо (к северу от Милана), где много мигрантов (17%) – православных, коптов, мусульман. Мэр города, по словам докладчика, понял, что позволить этим общинам оставаться уникальными – это ресурс для населения.

Источник: Благовест-инфо