Немецкие епископы осудили протесты в Берлине

Немецкий епископат осудил протесты граждан против обязательного ношения защитных масок: на официальном сайте епископской конференции ее президент Георг Бетцинг выразил «удивление и разочарование» в связи с событиями 29 августа в Берлине. Группа «активистов no mask» попыталась прорваться в здание рейхстага. Ангела Меркель назвала это злоупотреблением правом на демонстрации. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Я был шокирован растущими протестами в последние выходные в Берлине, – пишет глава немецкого епископата. – Основные права – свобода выражения и свобода собраний – вне дискуссии, но сцены, устроенные перед немецким Бундестагом, неприемлемы». «Как граждане и как христиане, мы должны мирно защищать нашу демократию. Однако инциденты, подобные тому, который произошел в субботу в Берлине, не должны повторяться. Как общество, мы должны быть вместе, независимо от всех различий во мнениях», – настаивает епископ Бетцинг.