«Насилие лишь умножает насилие»: дискуссию о смертной казни провели в Москве «Друзья Общины Святого Эгидия»

К Всемирному дню борьбы со смертной казнью 1 декабря был приурочен в Москве дискуссионный вечер, который провел Центр социальных и культурно-просветительских услуг «Друзья Общины Святого Эгидия». Своими мыслями о проблеме смертной казни с участниками, среди которых было много молодежи, поделились протоиерей Александром Борисов, настоятель московского храма Святых Бессребренников Космы и Дамиана в Шубине, и Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер». Фоном встречи стало изображение Колизея, на котором в этот день высвечивался огромный баннер «No justice without life» («Нет закона\справедливости без жизни»).

Почему «Община Святого Эгидия», которая известна по всему миру своей помощью бедным, бездомным, старикам, мигрантам, а также своим международным миротворческим служением, стала заниматься темой смертной казни? Рассказывая об этом, Алессандро Салаконе, представитель «Общины Святого Эгидия» в России, упомянул о том, что всё началось с многолетней переписки, которую с 1996 г. члены Общины вели с Домеником, приговоренным к смертной казни в Техасе. «Доменик открыл для нас целый мир, рассказал о жизни в камере смертника, о которой мы и не подозревали. Мы поняли, что приговоренные к смертной казни беднее всех бедных – они живут, зная дату собственной смерти… Мы ощутили несправедливость, которая есть в этом вопросе о справедливости [наказания]», – рассказал Салаконе. Он подчеркнул, что члены Общины подходят к вопросу смертной казни не с точки зрения идеологии и не оправдывают тех, кто совершил страшные преступления, но призывают «быть бдительными» при рассмотрении этих вопросов, исходя из того, что смертная казнь – это «убийство, которое совершает государство во имя справедливости». Необходимо учитывать не только судебные ошибки, примеров которых достаточно, но и влияние института смертной казни на общество в целом: известно, что дискуссия о смертной казни возобновляется в периоды нарастающего ожесточения в обществе. «Сегодня общество имеет другие инструменты, чтобы наказать преступников. А злом нельзя отвечать на зло: по статистике, смертная казнь не является сдерживающим фактором для роста насилия в обществе. Наоборот: насилие лишь умножает насилие. В тех странах, где меньше государственного насилия, преступность уменьшается», – сказал Салаконе.

Протоиерей Александр Борисов был приглашен на встречу не только как авторитетный пастырь, но и как человек, имеющий к теме самое непосредственное отношение: в 1992–2001 гг. он был членом Комиссии по помилованию при Президенте РФ. Как рассказал отец Александр, Комиссию возглавил писатель Анатолий Приставкин, в нее вошли известные литераторы (Булат Окуджава, Лев Разгон, Феликс Светов, Мариэтта Чудакова, Роберт Рождественский и др.), журналисты, адвокаты и общественные деятели. Комиссия рассматривала прошения о помиловании и представляла свои решения на утверждение Президента. В первый же год существования Комиссия помиловала более 2700 человек, а всего за 10 лет по рекомендации Комиссии Президент помиловал 69 856 осужденных, из них 12 856 приговоренных к смерти получили пожизненный срок. По словам священника, процент рецидива среди тех, кто был помилован по ходатайству, был в 10 раз меньше, чем обычно (лишь 7% против 70%; он пояснил, что Комиссия занималась не только отменой смертной казни, но и другими наказаниями за менее тяжкие преступления).

Как вспоминал отец Александр, первое, что он сделал, став членом этой Комиссии, – попросил списки ожидающих смертной казни и разослал им Евангелия и письма. Пришло много ответов, некоторые поразили священника настолько, что он вот уже 29 лет ведет переписку с одним из «пожизненных», который пережил в тюрьме глубокое обращение. И таких людей немало, поэтому отец Александр подчеркивает, что, помимо вероятности судебной ошибки, есть еще не менее важный довод против смертной казни: «Нам не должно быть безразлично, каким человек уходит из жизни – обозленным бандитом или раскаявшимся грешником. Надо дать человеку, совершившему преступление, время и возможность осмыслить то, что он совершил, по-другому посмотреть на свою жизнь, тем более что сейчас для этого есть все условия: возможна встреча со священником, доступно Евангелие, многие книги». Священник рассказал, что в течение нескольких лет он сразу же после Пасхальной Литургии отправляется в Заполярье, где в колонии «Полярная сова» в Харпе его уже ждут 65-70 «пожизненных», желающих исповедаться и причаститься. «Все эти преступники раскаиваются, некоторые даже благодарны Богу за то, что оказались здесь, говорят: так бы я на воле и дальше грабил-убивал. Тем более что часто они совершают преступление в таком опьянении, что даже не помнят, как всё происходило. Сейчас они читают Евангелие, молятся. Это совершенно другие, покаявшиеся люди. Не было бы моратория на смертную казнь, их бы давно расстреляли», – свидетельствует отец Александр.

Виталий Лейбин посвятил свое выступлению анализу российского общественного мнения относительно смертной казни. Как известно, статистические опросы последних лет подтверждают, что большинство россиян (69% на 1 ноября 2019 г.) выступают за применение смертной казни. Эта цифра может быть больше или меньше, в общественном мнении могут появляться новые требования (например, о введении смертной казни за взяточничество), но В. Лейбин констатирует, что общественное мнение в любой стране, как правило, весьма консервативно и будет требовать от государства жестких мер – не потому, что «народ такой злой», а потому, что «общество в целом чувствует себя небезопасно». Таким образом, «терапия» общественного мнения состоит не только в призывах к гуманности, но и в том, чтобы делать жизнь более безопасной, отметил Лейбин. Надежду на гуманизацию дает также ряд проведенных «Русским репортером» журналистских расследований в районах военного конфликта в Восточной Украине: реакция населения на попытки казачьего ополчения ввести бессудные публичные казни распространителей наркотиков показала, что «статистически» народ за смертную казнь, но «социология личного участия» дает гораздо меньший результат: люди «сопротивляются, не желают участвовать в народных сходах, [призывающих к казни]». Таким образом, можно сказать, что «общество не плохое и не хорошее, но находится в определенной ситуации, и есть куда двигаться», обнадежил журналист.

На встрече обсуждалась также тема гуманизации тюрем. По словам А. Салаконе, тюрьмы потеряли свою функцию ресоциализации и «выращивают криминал», в них обесценивается жизнь тех, кто не нужен, не выгоден обществу. Это подтвердил и один из участников встречи: Алексей два года провел за решеткой по обвинению в экономическом преступлении и свидетельствовал, что именно те, кто должен обеспечивать безопасность в местах лишения свободы, «творят невозможное»: применяют пытки, выбивая признания, «делают из людей животных», издеваются, поощряют агрессию среди заключенных, запрещают читать Библию. Он считает, что первостепенна даже не дискуссия о применении смертной казни, а широкое обсуждение того, что происходит с людьми в России еще на этапе следствия. «Условия содержания очень ужесточились за последнее время, я это замечаю», – подтвердил отец Александр Борисов. Он считает, что посильную лепту в облегчение участи сидельцев могут внести волонтеры, которые займутся перепиской с ними. Он пригласил всех желающих в храм Святых Космы и Дамиана, где всегда есть множество запросов на такую переписку.



После активного обсуждения Алессандро Салаконе подвел итоги: он поделился надеждой, что вопрос о смертной казни когда-нибудь отойдет в прошлое, так же, как, скажем, вопрос о рабстве, которое веками считалось нормой. Международное движение за отмену смертной казни демонстрирует динамику: всё больше государств-членов ООН признают смертную казнь неприемлемой. И об этой проблематике надо больше говорить и писать в России, привлекая внимание государственных органов, считает Салаконе. Один из выступавших резюмировал: «Отмена смертной казни нужна не только для того, чтобы облегчить участь осужденных, но и для того, чтобы изменить нас самих».

Источник: Благовест-инфо