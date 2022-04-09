Начинается Страстная Неделя…

В это время Церковь настоятельно предлагает нам поразмышлять глубоко и вдумчиво о Страстях и Смерти Иисуса. Помолимся, чтобы Бог дал нам постичь смысл страданий Своего Сына и удостоиться участия в Его Воскресении.

«Чрезвычайно важно знать, что нет ни одного святого, который когда-либо достигал высот духовной жизни без частого размышления о Страстях Господа нашего Иисуса Христа. Многие же из них объясняют и пишут о том, что именно размышления о Страстях нашего Бога явились началом той стадии духовной жизни, когда они решили посвятить себя Богу и Его святой Воле. Вновь и вновь мы находим в их писаниях, что они быстрее продвигаются к святости посредством таких размышлений и медитаций, нежели через иные духовные практики. Конечно же, мы не можем сказать, что они превосходят Святые Таинства, но, однако, можем сказать, что Таинства сами по себе не достигали бы полноты своей действенности без размышлений о Страстях нашего Господа. Это происходит оттого, что Таинства и есть самые драгоценные плоды Страстей Господа нашего Иисуса Христа».

Св. Альфонс Лигуори