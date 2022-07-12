На армянской горе Атис планируют установить 33-метровую статую Христа

В Армении начались строительные работы гигантской статуи Иисуса Христа, которая будет установлена на горе Атис в 35 км к северо-востоку от Еревана.

Инициатором проекта является один из крупнейших армянских предпринимателей, глава концерна «Мульти Груп», руководитель партии «Процветающая Армения», президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян.

На церемонии старта проекта Царукян заявил журналистам, что 33-метровая статуя Христа будет установлена на 44-метровом постаменте на горе Атис, высота которой составляет 2528 метров над уровнем моря.

На горе уже начаты работы по строительству автодорог, соответствующих инфраструктур, будет также сооружена канатная дорога.

«Это будет самой высокой статуей Христа в мире. Статуя будет покрыта фосфором, что позволит ей ночью излучать свет. Будет построен музей, посвященный Христу, истории христианства», — рассказал Царукян.

При этом, как сообщает Интерфакс, Армянская Апостольская Церковь идею возведения статуи Христа не приветствует, заявляя, что это противоречит многовековой традиции поклонения, которая не приемлет статуй.

Царукян анонсировал проект строительства статуи Христа в январе 2022 года. Из более чем 300 представленных работ были отобраны 12 лучших, затем победителем был признан скульптор Армен Самвелян со своим проектом.

Предполагается, что строительство будет завершено через три года.

Между тем министерство образования, науки, культуры и спорта Армении в понедельник заявило, что ни один проект или программа, связанные с установкой монумента, не были представлены в министерство, в то время как уже ведутся дорожные работы до вершины горы Атис, на склонах которой находятся около 20 памятников истории и культуры, относящихся к разным эпохам.

«Министерство образования, науки, культуры и спорта, считая идею монументальной статуи «Иисус Христос» приемлемой, в то же время в пределах своих полномочий и ответственности до представления проекта в установленном порядке и профессионального исследования, требует прекратить любую деятельность на территории древних памятников, противоречащую действующему законодательству и нормам», — говорится в заявлении ведомства.

В понедельник благотворительный фонд «Гагик Царукян» также выступил с заявлением, отметив, что с учетом обеспокоенности, озвученной профессиональным сообществом и различными слоями общественности относительно наличия памятников истории и культуры на территории горы Атис, благотворительный фонд обратился в компетентные органы для получения профессиональных заключений и разрешений на начало строительных работ.

«Сейчас проводятся определенные работы исключительно в направлении обеспечения инфраструктур — дорог, снабжения электричеством, газом, водой, а воздвижение монументальной статуи Иисуса Христа начнется только после получения положительных заключений компетентных органов», — отмечается в заявлении фонда.

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На сегодняшний день самой высокой считается статуя Христа Царя в польском городе Свебодзин, высота которой вместе с постаментом составляет 52 м. Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро имеет высоту с пьедесталом — 38 м.