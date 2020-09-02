Лукашенко: костелы в Беларуси будут работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что костелы в стране будут работать, цитирует Благовест-инфо РИА Новости, которое в свою очередь ссылается на белорусское госагентство БелТА.

«В Беларуси костелы работали и будут работать… Глава государства подчеркнул, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму. Он заявил, что никакого наката ни на какую церковь в нашей стране не допустит», – говорится в сообщении агентства.

Ранее в Римско-Католической Церкви Белоруссии сообщили, что предстоятеля белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с запретом на въезд в страну Кондрусевичу, заявив, что митрополит Минско-Могилевский может владеть еще одним гражданством и находится в «списке невъездных». «Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих. Он [Кондрусевич] неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России», – отметил в интервью БелТА Лукашенко, которого цитирует ТАСС.

Президент подчеркнул, что проверка в отношении первоиерарха католиков Белоруссии проводится в рамках закона: «Если там всё чисто и по закону, поступим по закону. Нам не так важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».

До инцидента Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов оппозиции после выборов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории «Красного Костела» в Минске, где во время одной из акции протеста милиция заблокировала вход, «неадекватными и противоправными».

Как сообщила ранее газета «КП-Беларусь», 31 августа неизвестные люди поменяли замки в «Красном Костеле», не уведомив об этом священников.