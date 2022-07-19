Логотип визита Папы в Канаду создал представитель коренных народов

Официальный символ поездки Папы Римского в Канаду, которая состоится 24-31 июля 2022 года, разработал 45-летний Шон Винсен, графический дизайнер из общины метисов провинции Манитоба, сообщает Vatican News.

Логотип отражает девиз паломничества: «Идти вместе». Художник создал его в виде голубого круга, символизирующего движение, внутри которого находится знак смешения рас, стилизованные изображения орла, рыбы, северного оленя, канадских растений и элементов природы, а в верхней части — голубь, как символ Святого Духа, и ключи Святого Петра.

Шон Винсен объяснил, что в основном пытался представить общественности. «Куда бы мы ни пошли по этому пути исцеления и примирения, мы идем вместе», — сказал он, добавив, что при создании логотипа его вдохновляла природа родного края, его собственные корни и традиции, а также мысли о семье, друзьях и предках.

Художник признался, что, получив предложение разработать символ исторического визита Святейшего Отца в Канаду, сначала колебался, чувствуя большую ответственность, но затем, посоветовавшись со старейшинами своей общины и семьёй, согласился принять участие в этой миссии. Винсен профессионально занимается графическим дизайном с 2007 года и уже создал множество логотипов для различных организаций и структур аборигенов.