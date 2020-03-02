Лидеры ведущих религиозных конфессий России высказались за упоминание Бога в Конституции

Лидеры и представители ведущих религиозных организаций России выразили поддержку идее упоминания Бога и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины в Основном Законе страны, – сообщает агентство Интерфакс-Религия.

В пятницу 27 февраля в Москве по приглашению Патриарха Кирилла прошло объединенное заседание Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета. В его работе приняли участие, в частности, глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, главный раввин России Берл Лазар, представитель Буддийской традиционной сангхи Андрей Бальжиров, архиепископ Армянской Апостольской Церкви Езрас Нерсисян, ординарий Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ-митрополит Павел Пецци, лидер пятидесятников Сергей Ряховский, руководители ряда других протестантстких Церквей.

«Утверждая мир в многонациональной и многоконфессиональной стране, поддерживаем предложение о внесении упоминания Бога в текст обновленной Конституции, рассматриваем это как закрепление ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим предкам», — говорится в коммюнике заседания.

Представители действующих на территории России религиозных организаций считают также важными конституционные поправки, закрепляющие представление о браке как союзе мужчины и женщины, нормы, направленные на защиту традиционных семейных ценностей, в том числе права родителей обеспечивать такое образование и обучение детей, которое соответствует их религиозным и философским убеждениям; на защиту истории и культуры нашей страны, статуса русского языка, на поддержку соотечественников, сохранение памяти защитников Отечества.

«Напоминаем о том, что поддержка семьи (…) является непременным условием того, чтобы наша страна была процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой», – говорится в коммюнике. Кроме того, религиозные лидеры приветствуют те изменения в Конституции, которые создадут дополнительные условия для обеспечения социально-экономического благополучия россиян и единства России.