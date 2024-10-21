В России — новые правила проверки знаков с религиозной символикой
В России с 21 октября вступили в силу новые правила проверки заявок на товарные знаки с религиозной символикой. Теперь Роспатент сможет обращаться за заключением для такого знака в Межрелигиозный совет России. В том случае, если совет сочтет конкретный товарный знак невозможным к регистрации, то Роспатент откажет заявителю, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на РБК.
Согласно Федеральному закону № 190 от 22 июля, проведение экспертизы товарных знаков с религиозной символикой, которую проводит Роспатент, регламентирует Минэкономразвития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения будут касаться товарных знаков, которые содержат религиозную символику. Проверкой таких знаков теперь будет заниматься Межрелигиозный совет России, в который входят представители основных конфессий, представленных на территории страны (христиане, иудеи, мусульмане и буддисты).
Тому, кто намерен зарегистрировать товарный знак с религиозной символикой, необходимо, как и прежде, обратиться с заявлением в Роспатент. После этого ведомство в течение пяти дней с момента получения заявки направляет сведения в Межрелигиозный совет России, который должен составить заключение о возможности зарегистрировать конкретный товарный знак.
Ранее руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказывала изданию «Коммерсантъ» о том, что изменения, которые вносит в порядок предоставления правовой охраны товарным знакам Минэкономразвития, верны. Это, по ее словам, связано с тем, что товарные знаки с религиозной символикой могут оскорбить чувства верующих. В частности, игуменья приводила в пример вина с названиями «Душа монаха», «Исповедь грешницы», а также сигареты Saint George и товарный знак «Церковные обряды», зарегистрированный для алкогольной продукции.
Главный раввин России Берл Лазар и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов также поддержали внесение поправок в порядок регистрации товарных знаков.
В пресс-службе Межрелигиозного совета России сообщили, что совет высказывался о недопустимости регистрации товарных знаков с религиозной символикой еще в 2021 году. Тогда в заявлении говорилось о том, что в качестве товарных знаков использовались «имена святых, их образы, а также символы веры и иные почитаемые верующими понятия и символы». Согласно тексту заявления, такие символы размещались и на алкогольной продукции.
«Товарные знаки, предназначенные в том числе для маркировки алкогольной продукции, рассчитаны на круг лиц, в том числе верующих, считающих себя приверженцами той или иной религиозной конфессии, а информация, содержащаяся в них, носит публичный характер. Нанесение изображений или имен святых на алкогольную продукцию, использование их в качестве товарного знака можно расценивать как действие, совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения предмета почитания, в том числе имени святого», – было сказано в заявлении.
Кроме того, в совете говорили о том, что использование имени святого или его изображения не может быть исключительным правом одного лица, которое будет считаться правообладателем товарного знака.
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