Папа Франциск: христианская археология призвана возрождать истоки веры

1 февраля Папские академии провели торжественное заседание, посвящённое 200-летию со дня рождения Джованни Баттисты де Росси (1822-1894), основателю христианской археологии. Сообщает русская служба Vatican News.

В ходе встречи состоялось вручение премий Папских академий, ежегодно присуждаемых исследователям в области археологии, а также было зачитано специальное послание Папы Франциска на имя кардинала Джанфранко Равази, председателю Папского Совета по культуре, в который входят ватиканские академии.

В этом году были награждены учёный из Венгрии Дьёзё Вёрёш, исследователь иорданской цитадели на побережье Мёртвого моря; итальянцы Доменико Беночи, автор диссертации об надписях из римских катакомб Святого Каллиста, и Габриеле Кастилья – за монографию о христианской топографии центральной и южной Тосканы.

В своём послании Папа Франциск напоминает, что именно благодаря Джованни Баттисте де Росси мы можем сегодня посещать старинные катакомбы Рима. Работу итальянского учёного всячески поощрял Папа Римский Пий IX, создавший в 1852 году ватиканскую Комиссию священной археологии. В первой половине XIX века археолог впервые исследовал самую древнюю часть катакомб Святого Каллиста и вскоре привлёк широкое внимание других учёных. Благодаря его трудам свидетельство горячей веры христиан первых веков стало ближе и для специалистов, и для верующих всего мира, отмечает Святейший Отец: «Паломничество, которое и сегодня продолжается по многим катакомбным галереям, обнаруженным и изученным де Росси, повторяет маршруты верующих первых веков, которые с волнением посещали могилы мучеников, чтобы прикоснуться к этим простым гробницам и оставить на них – в виде многочисленных граффити – призывы, мольбу и знаки поклонения, которые можно прочитать и сегодня».

Епископ Рима подчёркивает, что пример Джованни Баттисты де Росси должен послужить развитию и продвижению христианской археологии, а также присутствовать в специализированных областях, в программах университетов и ​​институтов, где преподаются богословие и история христианства.