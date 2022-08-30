Папа и кардиналы обсуждают реформу Римской Курии

29 и 30 августа в Новом зале Синода проходит закрытое заседание, на котором обсуждается апостольская конституция о реформе Римской Курии Praedicate Evangelium, вступившая в силу 5 июня. Сообщает русская служба Vatican News.

В собрании участвуют Папа Франциск, почти 200 кардиналов (из 226 членов Коллегии), восточные Патриархи и руководители Госсекретариата. В двухдневной программе – шесть рабочих заседаний, которые завершатся во вторник вечером Святой Мессой в Ватиканской базилике под предстоятельством Папы. Иерархи обсуждают различные аспекты апостольской конституции в языковых группах, а затем проведут итоговое заседание.

В интервью Vatican News итальянский кардинал Энрико Ферочи отметил, что заседания проходят в сердечной, братской атмосфере. После вступительной молитвы Папа Франциск открыл собрание, приглашая прелатов внести вклад в эти два дня размышлений. Были затронуты две основные темы: единство – как свидетельство взаимной любви между христианами – и то, как трудно современному обществу открыться для евангельской вести, с обсуждением путей преодоления этих трудностей. В свою очередь, ватиканский кардинал Марчелло Семераро отметил активное участие прелатов, их открытый и насыщенный диалог, в частности, о миссионерской перспективе Praedicate Evangelium, а также о необходимости поставить в центр провозглашение заповеди милосердной любви.

По словам нового английского кардинала Артура Роша, перед участниками ватиканской встречи стоят много вопросов; среди них – сотрудничество между Римской Курией и поместными епископатами, присутствие мирян на ответственных должностях, миссионерский дух и обращение Церкви. Последние два пункта крайне важны, отметил иерарх: «Praedicate Evangelium – это не только вопросы реформы Курии, но и отношений между всеми епископскими конференциями и Святейшим Престолом. Миссия и обращение вовлекают всех, так сказать, в синодальный процесс, и можно утверждать, что мы – Церковь, идущая в паломничестве».

Колумбийский кардинал Хорхе Энрике Хименес Карвахаль в интервью ватиканским СМИ подчеркнул, что встреча с Папой Франциском является пространством для диалога и человеческих отношений: «Консистория и встреча со Святейшим Отцом помогают нам всем лучше узнать друг друга, войти в курс дела и подготовиться к будущему».