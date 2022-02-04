В центре Преображенской епархии состоялось заседание Катехитической комиссии во главе с новым председателем

31 января в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры состоялось первое заседание Катехетической Комиссии Преображенской Епархии во главе с ее новым председателем – сестрой Иоанной Адрущишиной, CSA, которая была назначена на эту должность Декретом Ординария епархии от 12.01.2022.

Сестра Иоанна Андрущишина, родилась в Украине. В Польше закончила Университет Николая Коперника в Торуне по направлению «Педагогика» со специальностью «Педагогика по социальной и воспитательной работе», а также богословский факультет Краковский Университет Иоанна Павла II по специальности «Катехетика». В России с 2015 г. несёт служение в приходе Святого Иосифа Труженика в Сургуте.

Владыка Иосиф Верт, присутствовавший на встрече, лично поздравил сестру Иоанну и благословил ее служение, выразив надежду на плодотворную работу Комиссии на благо верных епархии и во славу Божью. Примечательно, что Комиссия в обновленном составе приступила к работе в день памяти св. Иоанна Боско, воспитателя и педагога, посвятившего свою жизнь работе с молодежью. Вверяем все наши труды и старания покровительству святого Дона Боско и Святых Ангелов.

Анна Завадская