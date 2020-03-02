Католическая Церковь в Южной Корее отменила публичные богослужения из-за коронавируса

Католическая Церковь в Южной Корее впервые в истории отменила публичные богослужения в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap.

Решение отменить службы приняли все 16 католических епархий Южной Кореи. Как отмечает агентство, подобная мера принята впервые за 236-летнюю историю католичества в «стране утренней свежести». Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня, общее число зараженных в стране к 26 февраля составляло 1 261, при этом 12 человек скончались. Количество подтвержденных случаев заражения в стране может резко вырасти в ближайшие дни, так как правительство Южной Кореи получило список 212 тысяч последователей религиозной группы «Церковь Иисуса Синчхонджи», с которой связано массовое распространение болезни в городе Тэгу, и намерено проверить их всех на коронавирус.

Именно в Тэгу 61-летняя жительница Южной Кореи, у которой позже подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысяч прихожан.