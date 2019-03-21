Катехитическая комиссия Преображенской епархии разрабатывает программу летних «Каникул с Богом»

20-21 марта в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске прошло очередное заседание Катехитической комиссии Преображенской епархии. О целях и задачах встречи «Сибирской католической газете» рассказала председатель Комиссии, сестра Наталия Градел, SSpS:

«Мы собрались, чтобы разработать программу ‘Каникул с Богом’ для всей России. Очень хорошая идея о том, что каждая из четырех наших епархий разрабатывает такую программу по очереди, поступила три года тому назад из Всероссийской катехитической комиссии. И вот теперь наступила наша очередь. Темой на этот год является Евхаристия — важнейшее Таинство Церкви, цель и кульминация всей христианской жизни. Чтобы полноценно участвовать в Евхаристии, мы должны знать, как нам следует принять это сокровище, как подготовиться к восхождению на эту высочайшую духовную вершину. На нашем заседании были обрисованы общие контуры искомой программы, а теперь члены Комиссии продолжат свою работу над ней на местах, активно привлекая при этом приходских катехизаторов-мирян. Чем больше людей включится в работу, тем лучше (несмотря на известные связанные с этим трудности), ибо каждый человек — это единственное в своем роде сокровище, каждый способен принести что-то свое и неповторимое, и таким образом тематика обогащается разнообразием аспектов. Мы разрабатываем программу не только для детей, но и для взрослых, и для семей. Большую помощь нам оказала сестра-евхаристка Полина Зоммер, которую мы пригласили специально, как специалиста в интересующем нас вопросе. У нас очень много идей и полезных мыслей, и мы надеемся, что сумеем воплотить их в конкретные материалы, которые смогут стать реальной помощью всем, кто трудится на ниве Господней в наших приходах».

