Кардинал Робер Сара в связи с поразившим Церковь кризисом сексуальных злоупотреблений призвал изучать наследие Бенедикта XVI

Префект Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств кардинал Робер Сара призвал сделать надлежащие выводы из вызванного сексуальными злоупотреблениями кризиса, который ныне переживает Церковь.

«Давайте отведем Богу центральное место в Церкви. Пусть наша Литургия признает приоритет Бога, Его объективное и реальное присутствие», — заявил, выступая на конференции в Центре Св. Людовика в Риме. Высокий иерарх призвал к тщательному прочтению анализа причин злоупотреблений, сделанного в свое время Бенедиктом XVI. В нем Папа на покое приходит, в частности, к выводу, согласно которому основной предпосылкой кризиса является исключение Бога и созидание Церкви, руководствуясь человеческими соображениями. Это и сформировало атмосферу, в которой стали возможны злоупотребления. Именно в ходе личного общения с жертвами педофилии Папа Ратцингер осознал необходимость обновления веры в реальное присутствие Иисуса Христа, явленного нам в Святых Дарах, как и более благочестивого совершения Евхаристии.

«Бенедикт XVI пришел к выводу, что уважение к Евхаристическому Телу Господа предопределяет и уважение к чистому и невинному детскому телу. (…) Поддерживая Папу на покое, я глубоко убежден, что если мы не будем почитать Евхаристического Тела нашего Бога, если мы не будем относиться к нему с радостным трепетом и повышенным уважением, то сможем стать жертвами соблазна осквернить детское тело», — заявил кардинал Сара. Ссылаясь на слова Бенедикта XVI, африканский иерарх подчеркнул, что на самом деле это не Церковь сегодня пребывает в кризисе, но мы. Дьявол стремится посеять сомнения, но Бог никогда не оставит Своей Церкви. Ее авторитет происходит от Бога исходит, а не из человеческих мнений или статистических данных», — подчеркнул глава ватиканской дикастерии.

По материалам Vatican News