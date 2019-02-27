Кардинал Пелл осужден австралийским судом. В Ватикане это назвали «горестным известием»

Префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам кардинал Джордж Пелл признан виновным в сексуальных злоупотреблениях несовершеннолетними. Приговор был вынесен 11 декабря прошлого года, однако суд Мельбурна официально запретил публиковать информацию об этом процессе. Кардинал продолжает заявлять о своей невиновности, и его адвокат планирует подать апелляцию, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

77-летний кардинал Джордж Пелл, префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам с 2014 года, был обвинён в сексуальном насилии над двумя детьми 12 и 13 лет, в свою бытность в 90-е годы викарным епископом Мельбурна. Возведенный в кардинальское достоинство в 2003 году, в 2013 году он был призван Папой Франциском в Совет кардиналов для помощи в реформе Римской Курии. Тогда Джордж Пелл покинул Сидней, архиепископом которого он был с 2001 года, и переехал в Рим.

В 2014 году его впервые вызвали для дачи показаний в Королевскую австралийскую комиссию по расследованию случаев сексуального насилия, и в следующем году он был обвинён в сокрытии злоупотреблений несовершеннолетними со стороны других священников, имевших место в семидесятые годы. В ходе видеоконференции из Рима кардинал заявил австралийской комиссии, что он был не в курсе событий в епархии Балларат. В октябре 2016 года кардинал был допрошен в Риме австралийскими юристами, на этот раз по обвинению в злоупотреблениях в его бывшей епархии Мельбурна. В конце июня 2017 года он был официально обвинён в сексуальном насилии над несовершеннолетним; полиция Балларата заявила о нескольких жалобах, не предоставив более подробной информации.

Вызванный в суд 26 июля, кардинал Пелл оставил ватиканский Секретариат по экономике, чтобы получить большую свободу для самозащиты. По его словам, обвинения против него были необоснованными, а сексуальное насилие в отношении детей является «чудовищным преступлением, аморальным и недопустимым». Иерарх также поддержал создание в Риме Папской комиссии по защите несовершеннолетних, а во время своего епископского служения в Австралии принимал меры по защите несовершеннолетних и оказанию помощи жертвам насилия. В отношении Джорджа Пелла был проведён ещё один судебный процесс по другим предполагаемым фактам, однако обвинение было снято, что позволило отменить распоряжение о молчании СМИ о проходящем судебном разбирательстве. В частности, юристы кардинала Пелла заявили, что все выдвинутые против него обвинения за исключением тех, которые являются предметом апелляции, были сняты.

Единогласный вердикт 12 членов окружного суда австралийского штата Виктория был вынесен 11 декабря после более чем двухдневного обсуждения, но обнародован только 26 февраля с.г.

Президент Конференции епископов Австралии архиепископ Марк Кольридж заявил, что новость об осуждении кардинала Пелла за злоупотребления по отношению к детям потрясла Австралию и весь мир, включая австралийских епископов. Прелаты подчёркивают, что все должны быть равны перед законом, выражая уважение к правовой системе страны; они убеждены, что та же правовая система, вынесшая приговор, примет во внимание апелляцию со стороны адвокатов кардинала. Поместный епископат надеется, что благодаря этому процессу восторжествует справедливость. В то же время прелаты молятся обо всех пострадавших от злоупотреблений и об их близких, обязуюсь делать всё возможное, дабы Церковь являлась безопасным местом для всех, особенно для молодёжи и наиболее уязвимых.

В свою очередь, в Зале Печати Ватикана известие об осуждении кардинала Пелла австралийским судом первой инстанции назвали «горестным». В специально выпущенном по этому поводу заявлении говорится о «максимальном доверии» к австралийским судебным органам, но также и об ожидании апелляционного процесса с учетом того, что сам кардинал настаивает на своей невиновности и по-прежнему имеет право на защиту. «В ожидании окончательного решения мы солидаризуемся с австралийскими епископами в молитве за всех жертв злоупотреблений, а также подтверждаем собственную готовность делать всё возможное, чтобы Церковь могла стать безопасным домом для всех людей, а в первую очередь — для детей и наиболее беззащитных», — сказано в ватиканском сообщении. Кроме того, в Зале Печати напомнили, что кардиналу Джорджу Пеллу в ожидании окончательного решения по итогам судебного расследования запрещены публичное служение и контакты с несовершеннолетними.

По материалам Vatican News

